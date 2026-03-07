Συνελήφθη 82χρονος στην Αχαΐα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ένας 82χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων από τον οργανισμό NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των ΗΠΑ, εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος μεταφόρτωσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Από την έρευνα που έκανε η αστυνομία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 82χρονου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του σε περιοχή της Αχαΐας.

Κατόπιν αυτού, το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στην οικία του από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, κατά η διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας, εξωτερικός, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε πειστήρια πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, ενώ βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία που απεικόνιζαν συγγενικά του, ανήλικα, πρόσωπα σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ