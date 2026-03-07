Χαρακόπουλος σε μαθητές στη Βουλή: Η εθνική ενότητα το ισχυρότερο όπλο μας

Ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, καλωσορίσε τις μαθήτριες και τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας Λάρισας που πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων.

«Μεγαλώνετε σε έναν κόσμο που, δυστυχώς, δεν είναι καθόλου ήρεμος. Αντιθέτως βλέπετε ότι γίνονται πόλεμοι, συγκρούσεις, αναστατώσεις στην ευρύτερη γειτονιά μας. Η πατρίδα μας, η Ελλάδα, επιδιώκει πάντοτε την ειρήνη και την καλή γειτονία με όλους. Το μόνο που αξιώνουμε είναι να μην αμφισβητούν τα δικά μας εδάφη, τις θάλασσες και τον ουρανό μας. Σε αυτή τη θέση, όλοι οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα υποστηρίζει ή ποιες ιδέες πρεσβεύει ο καθένας. Αυτή η ενότητα είναι το πιο ισχυρό μας όπλο. Αν το χάσουμε, και διαιρεθούμε όπως έγινε στο παρελθόν, τότε θα είμαστε αδύναμοι και ευάλωτοι. Αυτό να το κρατήσετε καλά στο μυαλό σας, και όταν μεγαλώσετε να το τηρείτε πάντα». Αυτά υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, καλωσορίζοντας τις μαθήτριες και τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας Λάρισας που πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων.

Συναίνεση για αναθεώρηση Συντάγματος

Ο Θεσσαλός πολιτικός εξήγησε, επίσης, στα παιδιά, τον τρόπο λειτουργίας της νομοθετικής εξουσίας, ενώ σημείωσε ότι «στη Βουλή θα δείτε επίσης την έκθεση για το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι ο βασικός νόμος του κράτους, είναι ο καταστατικός χάρτης που περιγράφει το πολίτευμα, τους κανόνες, τις αρχές που πρέπει να διέπουν το πολίτευμά μας που είναι η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Φέτος συμπληρώνονται 51 χρόνια από την ψήφιση του Συντάγματος το 1975, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Αυτές τις μέρες, προσέθεσε ο κ.Χαρακόπουλος, είμαστε σε μια συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, των άρθρων που χρειάζονται αλλαγή, γιατί η ζωή προχωράει. Και για να μην αλλάζει όπως θέλει κάθε κυβέρνηση το Σύνταγμα ο συνταγματικός νομοθέτης αξιώνει να υπάρξει αυξημένη πλειοψηφία και να χρειάζονται δύο βουλές. Η μία βουλή είναι αυτή που θα προτείνει τα άρθρα που πρέπει να αναθεωρηθούν. Και η επόμενη βουλή, μετά τις εκλογές, θα ψηφίσει τις αλλαγές. Στη διαδικασία αυτή χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία, προκειμένου να υπάρχει συναίνεση - συνεννόηση - συνεργασία περισσότερων κομμάτων για αυτές τις μείζονες αλλαγές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ