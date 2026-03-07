Σδούκου: Η κυβέρνηση ξέρει να διαχειρίζεται κρίσεις - Κανείς αβοήθητος εφόσον πληγεί οικονομικά

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με υπευθυνότητα και ψυχραιμία.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ACTION 24, τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με υπευθυνότητα και ψυχραιμία, ενώ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα σε διπλωματικό, αμυντικό και οικονομικό επίπεδο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η Ελλάδα απέδειξε πως διαθέτει πλέον ενισχυμένο και αυξημένο διεθνές κύρος, στέλνοντας μήνυμα ότι αποτελεί βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η κ. Σδούκου επισήμανε ότι με την στάση της η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη γεωπολιτική της θέση. Είναι όπως είπε «μία χώρα που έχει σήμερα ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις, μια οικονομία που έχει ανακτήσει δυναμική και μια κυβέρνηση που μπορεί να παίρνει κρίσιμες αποφάσεις όταν χρειάζεται. Μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο σίγουρη για τον ρόλο της στην περιοχή».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «για να φτάσουμε εδώ χρειάστηκε πολλή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Χρειάστηκε μια οικονομία που στέκεται όρθια, αύξηση των αμυντικών δαπανών και των στρατιωτικών μας δυνατοτήτων, έτσι γίναμε μια χώρα με πιο δυνατή φωνή στο διεθνές περιβάλλον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας και πήρε κρίσιμες αποφάσεις. Όμως θέλω να το τονίσω, είναι μια εθνική επιτυχία που έγινε πράξη χάρη στη βούληση και τη στήριξη των πολιτών».

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ακόμη ότι σε περιόδους κρίσεων απαιτείται ενότητα, καθώς μπορεί «τα κόμματα σε πάρα πολλά να διαφωνούμε και να συγκρουόμαστε πολιτικά. Όμως σε κρίσιμες στιγμές πρέπει να θυμόμαστε ότι η χώρα χρειάζεται σοβαρότητα και ενότητα. Αυτές είναι οι στιγμές που πρέπει να βάζουμε πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον».

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «όλοι βλέπουμε τι συμβαίνει, είναι πραγματικά λυπηρό και σε ανθρώπινο επίπεδο. Κανένας πόλεμος δεν είναι κάτι ωραίο και προφανώς θέλουμε να τελειώσει».

Υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη γραμμή, υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα, λειτουργεί μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και επιμένει ότι οι διαφορές πρέπει να λύνονται με βάση το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία».

Παράλληλα σημείωσε ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η ανάγκη για μια γρήγορη εμβάθυνση σε τομείς σκληρής ισχύος. «Η χώρα μας βρίσκεται μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει πιο αποφασιστικά προς μια κοινή και ισχυρή αμυντική πολιτική», υπογράμμισε.

Επίσης η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας επισήμανε ότι «ο πρωθυπουργός τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με ηγέτες και πρωθυπουργούς της περιοχής και της Ευρώπης, με στόχο να υπάρξει συντονισμός και να ενισχυθούν οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση».

Ταυτόχρονα σημείωσε πως «όλοι στην περιοχή θα επιθυμούσαν η σύγκρουση να τελειώσει, καθώς κάθε μέρα που περνά η γενικότερη κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη και θα επηρεάσει -όχι προφανώς πολεμικά- όλο και περισσότερες χώρες στον πλανήτη».

Αναφερόμενη στις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε πως «η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Το πρώτο λοιπόν που θέλω, είναι να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι υπάρχει επάρκεια και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας».

Όπως εξήγησε, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και γι' αυτό τα οικονομικά επιτελεία επεξεργάζονται συνεχώς διαφορετικά σενάρια. «Αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχουμε μπροστά μας μια εικόνα που δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί πλήρως. Δεν γνωρίζουμε ούτε το βάθος ούτε τη χρονική έκταση της σύγκρουσης, ούτε τα προβλήματα που μπορεί να αφήσει πίσω της. Οι μεταβλητές και οι αστάθμητοι παράγοντες είναι πολλοί», ανέφερε η κ. Σδούκου.

Παράλληλα σημείωσε ότι «το πρώτο που κάνουμε είναι εντατικοί έλεγχοι. Έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα για αισχροκέρδεια από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα ανακοινώσει αναλυτικά στοιχεία την επόμενη εβδομάδα».

Απαντώντας σε ερώτηση για την επιρροή μιας τέτοιας κρίσης στην εσωτερική πολιτική σκηνή, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας η σταθερότητα έχει ξεχωριστή σημασία. «Όταν οι πολίτες βλέπουν γεωπολιτική αστάθεια, εικόνες πολέμου και πυραύλους στον ουρανό, το πρώτο πράγμα που ζητούν είναι σταθερότητα. Πολιτική σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα και μια κυβέρνηση που μπορεί να διαχειριστεί τις κρίσεις», ανέφερε.

Όπως υπογράμμισε, «τα τελευταία χρόνια περάσαμε πανδημία, ενεργειακή κρίση και διεθνείς συγκρούσεις. Οι πολίτες βλέπουν ότι ο πρωθυπουργός έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στον τρόπο με τον οποίο τις διαχειρίζεται αυτές τις κρίσεις. Με σοβαρότητα, αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ