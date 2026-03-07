Τραμπ: Η Κούβα θέλει να κάνει συμφωνία

Σύμφωνα με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ, η Αβάνα διαπραγματεύεται μαζί του και με τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι η Κούβα θέλει να κάνει συμφωνία και διαπραγματεύεται με αυτόν και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Μιλώντας στη συγκέντρωση «Shield ​of the Americas» των ηγετών της Λατινικής Αμερικής στο Μαϊάμι της Φλόριντα, ο Τραμπ είπε ότι η Κούβα είναι «στο τέλος της γραμμής».

«Θέλουν να διαπραγματευτούν, και διαπραγματεύονται με τον Μάρκο (Ρούμπιο) και με εμένα και με κάποιους άλλους, και θα έλεγα ότι μια συμφωνία θα γινόταν πολύ εύκολα με την Κούβα», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι το κομμουνιστικό νησί, που μαστίζεται από σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση, «ζει τις τελευταίες ώρες του» και δήλωσε πως «θα το φροντίσει» ο ίδιος.

Ένας εντελώς νέος συνασπισμός

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε επισήμως σήμερα μαζί με συμμάχους της Λατινικής Αμερικής έναν «στρατιωτικό συνασπισμό» για την «εξάλειψη» των καρτέλ, αν χρειαστεί και με πυραυλικά πλήγματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στην ομιλία του «έναν εντελώς καινούριο συνασπισμό για την εξάλειψη των εγκληματικών καρτέλ που λυμαίνονται την περιοχή μας».

Δώδεκα ηγέτες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ενθουσιώδεις θιασώτες της εθνικιστικής ρητορικής του Αμερικανού προέδρου, συναντήθηκαν μαζί του στο Trump National Doral Golf στο Μαϊάμι γι' αυτή τη σύνοδο κορυφής που ονομάσθηκε «Ασπίδα της Αμερικής» (Shield of the Americas), μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και ο αρχηγός του κράτους του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από τη Φλόριντα μετά την ομιλία του για να μεταβεί στην αεροπορική βάση του Ντόβερ (Ντέλαγουερ, ανατολικές ΗΠΑ), όπου πρόκειται να υποδεχθεί τις σορούς των έξι πρώτων αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η στρατηγική του Αμερικανού προέδρου στη Λατινική Αμερική, θεωρητικά διαφορετικές, απηχούν εντούτοις η μία την άλλη.

Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος θέλει να εφαρμόσει στο Ιράν την ίδια μέθοδο που εφάρμοσε στη Βενεζουέλα.

Αφού συνέλαβε τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο με μια θεαματική επιχείρηση, η κυβέρνηση Τραμπ, χωρίς να προωθήσει κάποια πολιτική εναλλαγή, αποφάσισε να συναλλαγεί με την πρώην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, κυρίως σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο.

Λαθρεμπόριο ναρκωτικών

Η σημερινή συνάντηση αφορούσε ιδιαίτερα τη μάχη εναντίον του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών, έναν «καρκίνο, που δεν θέλουμε να επεκταθεί», σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Εργαζόμαστε μαζί σας για να κάνουμε όλα όσα είναι απαραίτητα. Θα χρησιμοποιήσουμε πυραύλους. Θέλετε να χρησιμοποιήσουμε πύραυλο;», ρώτησε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στο οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή.

«Είναι εξαιρετικά ακριβείς. Χοπ, ακριβώς μέσα στο σαλόνι, και είναι το τέλος γι' αυτό το μέλος του καρτέλ», είπε.

Η Ουάσινγκτον διεξάγει ήδη από το Σεπτέμβριο εντατική εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων εναντίον σκαφών, για τα οποία υποστηρίζει ότι εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Τουλάχιστον 150 άνθρωποι έχουν ήδη σκοτωθεί σ' αυτές τις επιχειρήσεις.

Η Ιρένε Μία, ειδικός του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS), εξηγεί πάντως στο Γαλλικό Πρακτορείο πως, «χωρίς το Μεξικό και τη Βραζιλία, θα είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς τα προβλήματα» που δημιουργούνται από το οργανωμένο έγκλημα.

Ούτε η μεξικανή πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ ούτε ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα, αμφότεροι αριστεροί, συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής. Άλλη αξιοσημείωτη απουσία ήταν αυτή του κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, επίσης προοδευτικού.

Δόγμα Ντονρόε

Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε σήμερα το Μεξικό ως «το επίκεντρο της βίας των καρτέλ».

Η σύνοδος κορυφής που οργάνωσε έχει επίσης στόχο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, να υπογραμμίσει τις αμερικανικές φιλοδοξίες έναντι του Πεκίνου στην ήπειρο, μερικές εβδομάδες πριν από μια επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Είναι μια εφαρμογή του «δόγματος Ντονρόε», σύμπτυξη του ονόματος του Αμερικανού προέδρου και του επιθέτου του Τζέιμς Μονρόε, ο οποίος, πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, είχε θέσει τη Λατινική Αμερική στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι χώρες που εκπροσωπήθηκαν σήμερα ήταν η Αργεντινή, το Σαλβαδόρ, ο Ισημερινός, η Βολιβία, η Κόστα Ρίκα, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Γουιάνα, η Ονδούρα, ο Παναμάς, η Παραγουάη, η Χιλή και το Τρίνινταντ και Τομπάγκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως θολώνει τα όρια ανάμεσα στις κρατικές υποθέσεις και την προώθηση των ιδιωτικών συμφερόντων του, θα οργανώσει φέτος και τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Είκοσι (G20) στο γήπεδο γκολφ Doral που του ανήκει.

Η απόφασή του αυτή έχει επικριθεί έντονα από την αντιπολίτευση, αν και ο Λευκός Οίκος διαβεβαιώνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα έχει κανένα κέρδος απ' αυτό.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images