Ηλεκτροκίνηση: Πολύ χαμηλά η Ελλάδα στην ΕΕ - «Πρωταθλητές» οι βορειοευρωπαίοι

Οι σκανδιναβικές χώρες και η Ολλανδία ηγήθηκαν της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση το 2024, με τα ηλεκτρικά οχήματα να αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των νέων ταξινομήσεων, ενώ αντίθετα ο ευρωπαϊκός νότος καταγράφει τα χαμηλότερα ποσοστά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με την Ελλάδα να κυμαίνεται στο 0,3%, όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.

Στην ΕΕ, η περιοχή Φλέβολαντ στην Ολλανδία και η Στοκχόλμη στη Σουηδία ήταν το 2024 αυτές με το υψηλότερο μερίδιο ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων, 22,1% και 14,4% αντίστοιχα.

Πέντε περιφέρειες από τη Δανία, 2 από την Ολλανδία (συμπεριλαμβανομένου του Φλέβολαντ) και 1 από το Βέλγιο κατέγραψαν μερίδια ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων άνω του 10% το 2024.

Οι νορβηγικές περιφέρειες είχαν μερίδια ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων το 2024 υψηλότερα από τις χώρες της ΕΕ, με μέσο όρο 20,9% ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων, και κορυφές 34,7% στο Όσλο ογκ Βίκεν και 29,1% στις περιφέρειες Βεστλάντεντ. Οι περισσότερες περιφέρειες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης έχουν μερίδια ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων μεταξύ 0,1% και 1%.

Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί για τις περισσότερες περιοχές στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και τις περισσότερες περιοχές στην Τουρκία.