Αυτοκίνητο

Ηλεκτροκίνηση: Πολύ χαμηλά η Ελλάδα στην ΕΕ - «Πρωταθλητές» οι βορειοευρωπαίοι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ηλεκτροκίνηση: Πολύ χαμηλά η Ελλάδα στην ΕΕ - «Πρωταθλητές» οι βορειοευρωπαίοι
Οι σκανδιναβικές χώρες και η Ολλανδία ηγούνται της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, με τα ηλεκτρικά οχήματα να αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των νέων ταξινομήσεων.

Οι σκανδιναβικές χώρες και η Ολλανδία ηγήθηκαν της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση το 2024, με τα ηλεκτρικά οχήματα να αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των νέων ταξινομήσεων, ενώ αντίθετα ο ευρωπαϊκός νότος καταγράφει τα χαμηλότερα ποσοστά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με την Ελλάδα να κυμαίνεται στο 0,3%, όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.

Στην ΕΕ, η περιοχή Φλέβολαντ στην Ολλανδία και η Στοκχόλμη στη Σουηδία ήταν το 2024 αυτές με το υψηλότερο μερίδιο ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων, 22,1% και 14,4% αντίστοιχα.

Πέντε περιφέρειες από τη Δανία, 2 από την Ολλανδία (συμπεριλαμβανομένου του Φλέβολαντ) και 1 από το Βέλγιο κατέγραψαν μερίδια ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων άνω του 10% το 2024.

Οι νορβηγικές περιφέρειες είχαν μερίδια ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων το 2024 υψηλότερα από τις χώρες της ΕΕ, με μέσο όρο 20,9% ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων, και κορυφές 34,7% στο Όσλο ογκ Βίκεν και 29,1% στις περιφέρειες Βεστλάντεντ. Οι περισσότερες περιφέρειες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης έχουν μερίδια ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων μεταξύ 0,1% και 1%.

Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί για τις περισσότερες περιοχές στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και τις περισσότερες περιοχές στην Τουρκία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νευρική κρίση στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί ο Σάντσεθ - Πέρασε η επιστολική για τους Έλληνες του εξωτερικού

Voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα - Ποιους αφορά

Λιμάνια: Τι έρχεται για Ελευσίνα, Λαύριο, Βόλο, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα - Σε εξέλιξη συνολικός σχεδιασμός και master plans

tags:
Ηλεκτροκίνηση
Αυτοκίνητο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider