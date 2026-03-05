Πολιτική | Ελλάδα

Γεραπετρίτης στη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ: Στήριξη στην Κύπρο και το Διεθνές Δίκαιο

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην παρέμβασή του σήμερα στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην παρέμβασή του σήμερα στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συμμετείχαν και οι ΥΠΕΞ των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, εξέφρασε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, την στήριξη του προς τους εταίρους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Επίσης επαναβεβαίωσε την αλληλεγγύης στην Κύπρο ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία με τις επιτόπιες Αρχές για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε επίσης τη στήριξή του στην επικράτηση της διπλωματίας έναντι του πολέμου καθώς και στην ανάγκη σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία των αμάχων και στην προστασία θαλάσσιας ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

