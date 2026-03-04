Bain & Company: Δυναμική ανάκαμψη του private equity

Η ανάκαμψη της επενδυτικής δραστηριότητας ωθεί τις εξαγορές (buyouts) και τις αποεπενδύσεις (exits) στη δεύτερη υψηλότερη αξία όλων των εποχών, με προοπτική διατηρήσιμης ανόδου.

Η παγκόσμια αγορά Private Equity εισέρχεται σε τροχιά δυναμικής επανεκκίνησης, έπειτα από την ισχυρή ανάκαμψη της επενδυτικής δραστηριότητας (dealmaking) το 2025, η οποία ώθησε τον όγκο των εξαγορών (buyouts) και των αποεπενδύσεων (exits) στα δεύτερα υψηλότερα (ιστορικά) επίπεδα. Έπειτα από μια τριετία σχετικής στασιμότητας, η εξέλιξη αυτή συνιστά σαφές σημείο καμπής για τον κλάδο, θέτοντας τις βάσεις για άνοδο το 2026 και μετέπειτα, σύμφωνα με τα ευρήματα της 17ης ετήσιας Παγκόσμιας Έκθεσης Private Equity της Bain & Company.

Ωστόσο, η ανάλυση της Bain μετριάζει το αισιόδοξο μήνυμα για τις βελτιωμένες προοπτικές, προειδοποιώντας ότι ο κλάδος του PE, στην τρέχουσα φάση ωριμότητάς του, έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Οι εταιρείες του κλάδου έρχονται αντιμέτωπες με έναν σημαντικά ενισχυμένο ανταγωνισμό για την άντληση κεφαλαίων, καθώς και με εντεινόμενες απαιτήσεις των επενδυτών για υψηλές επιδόσεις -την ίδια στιγμή που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σειρά από επίμονες προκλήσεις που ταλανίζουν τον κλάδο.

Παρά την ισχυρή άνοδο της αξίας των αποεπενδύσεων το 2025, οι ταμειακές ροές που επιστρέφουν στους επενδυτές (LPs) εξακολουθούν να υπολείπονται των προσδοκιών, αναστέλλοντας την πλήρη ανάκαμψη του τομέα. Ενδεικτικά, οι διανομές προς LPs ως ποσοστό της καθαρής αξίας ενεργητικού (Net Asset Value - NAV) παραμένουν κάτω από το 15% για τέσσερα συνεχόμενα έτη. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για τον κλάδο. Η στενότητα ρευστότητας επιτείνεται από το γεγονός ότι ο κλάδος διακρατεί επί του παρόντος ένα διογκωμένο χαρτοφυλάκιο περίπου 32.000 αδιάθετων εταιρειών, συνολικής αξίας 3,8 τρισ. δολαρίων. Ταυτόχρονα, για τα buyout funds, η μέση διάρκεια διακράτησης έως την έξοδο έχει επιμηκυνθεί στα επτά (7) περίπου έτη, έναντι του εύρους των 5-6 ετών που ίσχυε την περίοδο 2010-2021. Κατ’ επέκταση, η υστέρηση στις διανομές κεφαλαίων αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία των έντονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες Private Equity κατά τη διαδικασία άντλησης νέων κεφαλαίων (fundraising).

Παρά τις πιέσεις από τα εν λόγω διαρθρωτικά ζητήματα και τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική αβεβαιότητα, η έκθεση υπογραμμίζει ότι το Private Equity ανέκτησε ταχύτητα το 2025, ωθούμενο από ορισμένες από τις μεγαλύτερες εξαγορές ιστορικά.

Η συσσωρευμένη διάθεση των General Partners (GPs) να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση των συμφωνιών και να ενεργοποιήσουν 1,3 τρισ. δολάρια σε διαθέσιμο απόθεμα παγκόσμιων κεφαλαίων (dry powder) - μεγάλο μέρος των οποίων παραμένει ανενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα - σε συνδυασμό με την υποχώρηση των επιτοκίων, λειτούργησε καταλυτικά για την απότομη ανάκαμψη στην αξία των συναλλαγών αλλά και των αποεπενδύσεων. Αυτό το γεγονός είχε ως συνέπεια να επιστρέφει σταδιακά η εμπιστοσύνη στις αγορές πιστώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η παγκόσμια αξία των buyout συμφωνιών το 2025 (χωρίς τις πρόσθετες εξαγορές) αυξήθηκε κατά 44% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 904 δισ. δολάρια. Η περίπτωση της Electronic Arts (EA), που έφτασε τα 56,6 δισ. δολάρια και μετέτρεψε την εταιρεία από δημόσια σε ιδιωτική, κατέγραψε ένα νέο ιστορικό ρεκόρ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εξαγορά που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

Αντίστοιχα, οι αποεπενδύσεις κατέγραψαν σθεναρή ανάκαμψη, με την αξία τους να αυξάνεται κατά 47% στα 717 δισ. δολάρια. Η άνοδος αυτή τροφοδοτήθηκε από συναλλαγές-ορόσημα, όπως η πώληση της Aligned Data Centers από τη Macquarie στη BlackRock συνολικού ύψους 40 δισ. δολαρίων καθώς και από στρατηγικές κινήσεις τεχνολογικών κολοσσών στον τομέα των data centers και της τεχνητής νοημοσύνης.

Εντούτοις, παρά το γεγονός ότι οι αξίες των εξαγορών και των αποεπενδύσεων προσέγγισαν τα ιστορικά υψηλά του 2021 και η χρονιά σημαδεύτηκε από συναλλαγές ιστορικού βεληνεκούς, η Bain & Company επισημαίνει ότι η φετινή ανάκαμψη χαρακτηρίζεται από έλλειψη εύρους. Η συγκέντρωση είναι εμφανής: μόλις 13 mega-deals (άνω των 10 δισ. δολαρίων) απέφεραν 274 δισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 30% της συνολικής επενδυτικής δραστηριότητας, με τη μερίδα του λέοντος (11 εξ αυτών) να εντοπίζεται στην αγορά των ΗΠΑ.

Η έκθεση της Bain εξετάζει διεξοδικά τη νέα δυναμική που μεταβάλλει το τοπίο για τους γενικούς εταίρους (GPs), καθιστώντας την εκτέλεση του επιχειρηματικού μοντέλου του Private Equity σημαντικά πολυπλοκότερη σε σύγκριση με τη «χρυσή δεκαετία» του 2010. Ενώ εκείνη η περίοδος προσέφερε ευνοϊκές συνθήκες —με ιστορικά χαμηλά επιτόκια, διαρκή επέκταση των πολλαπλασιαστών αποτίμησης και απρόσκοπτη πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια— η Bain διαπιστώνει ότι το νέο σημείο αναφοράς ορίζεται πλέον από υψηλότερα επιτόκια, επίμονα υψηλές αποτιμήσεις, επιβράδυνση των αποεπενδύσεων και σαφώς πιο επιλεκτικούς επενδυτές. Παράλληλα, το λειτουργικό κόστος των εταιρειών PE αυξάνεται, καθώς οι πρωτοπόροι του κλάδου θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητά τους επενδύοντας σε οικονομίες κλίμακας, εξειδικευμένη τεχνογνωσία, τεχνολογίες AI και στην επαγγελματική διαχείριση της άντλησης κεφαλαίων (fundraising).

Ο Δημητρής Ψαρρής, Managing Partner της Bain & Company Greece, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της καινούργιας έκθεσης της Bain, ανέφερε σχετικά: ««Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον δύο ταχυτήτων. Από τη μία, η σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων και η σχετική σταθερότητα των αγορών δημιουργούν τις ευνοϊκότερες συνθήκες των τελευταίων ετών. Από την άλλη, η αυξανόμενη συγκέντρωση της αγοράς ασκεί πίεση, αφήνοντας πολλούς GPs αντιμέτωπους με προκλήσεις ρευστότητας και καθυστερήσεις στις διανομές. Το νέο “baseline” του κλάδου δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Οι διαχειριστές κεφαλαίων καλούνται να υπερβούν τις στρατηγικές της προηγούμενης δεκαετίας και να επικεντρωθούν στη συστηματική ανάδειξη του πλήρους δυναμικού των εταιρειών του χαρτοφυλακίου τους. Μόνο μέσα από ενεργή δημιουργία αξίας, λειτουργική υπεροχή και πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων μπορούν να διασφαλιστούν κορυφαίες αποδόσεις σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον».

Η αριθμητική της καινούργιας εποχής του Private Equity: «Το 12 είναι το νέο 5»

Η Bain εισάγει τον κανόνα «Το 12 είναι το νέο 5», διαπιστώνοντας ότι οι σημερινές επενδύσεις PE απαιτούν υψηλότερη ετήσια αύξηση EBITDA για να επιτευχθεί η ίδια απόδοση 2,5x που κατά τη «χρυσή δεκαετία» του 2010 απαιτούσε μόλις 5%. Τα PE funds πρέπει να αναβαθμίσουν τις στρατηγικές δημιουργίας αξίας, λόγω προτίμησης των LPs για κορυφαίους παίκτες και λόγω του αυξημένου κόστους για εξειδίκευση, λειτουργίες, τεχνολογία και ταλέντο, καθώς τα έσοδα πιέζονται από μειωμένα management fees και περισσότερα co-investments. Οι επιτυχημένοι επενδυτές αποκτούν πλεονέκτημα εντοπίζοντας στόχους νωρίς και αξιοποιώντας πλήρως τη δυναμική κάθε περιουσιακού στοιχείου μέσω full potential due diligence, μια εις βάθος ανάλυση εσόδων, λειτουργιών και τεχνολογίας που μπορεί να οδηγήσει σε δομική αναβάθμιση των επιδόσεων των εταιρειών χαρτοφυλακίου.

2025: Έτος δύο φάσεων για το Private Equity, με ώθηση από τα megadeals

Όσον αφορά την άνοδο του PE το 2025, η έκθεση της Bain επισημαίνει ότι η χρονιά ξεκίνησε αισιόδοξα και οι επενδυτές ανέκτησαν γρήγορα την εμπιστοσύνη τους μετά την ανησυχία που προκάλεσαν οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ τον Απρίλιο σχετικά με τους δασμούς. Η δραστηριότητα των συναλλαγών κατέγραψε ισχυρή ανάκαμψη από το τρίτο τρίμηνο, το οποίο αναδείχθηκε στο ιστορικά υψηλότερο τρίμηνο για το PE, με την αξία των συμφωνιών να αγγίζει το εντυπωσιακό ποσό των 301 δισ. δολαρίων.

Παρά την αύξηση της συνολικής αξίας, ο αριθμός των buyout συμφωνιών μειώθηκε κατά 6%, καθώς η αγορά επηρεάστηκε από ένα κύμα megadeals, όπως η ιδιωτικοποίηση της Electronic Arts (56,6 δισ.), η εξαγορά της Aligned Data Centers (40 δισ.), της Air Lease (27,5 δισ.) και της Walgreens Boots Alliance (23,7 δισ.). Ωστόσο, μεγάλο μέρος των κεφαλαίων προήλθε από κρατικά ταμεία και εταιρικούς αγοραστές, περιορίζοντας τη συμμετοχή των PE funds. Εκτός των megadeals, η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 16%, με deals 1–5 δισ. να σημειώνουν άνοδο 29% και 5–10 δισ. κατά 6%. Η Βόρεια Αμερική ηγήθηκε της αύξησης (80%), ενώ οι public-to-private συμφωνίες αντιπροσώπευσαν περίπου το ήμισυ της ανόδου, αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό περιβάλλον για εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A) στις ΗΠΑ, καθώς και τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των εταιρειών μακριά από τη δημοσιότητα των χρηματιστηριακών αγορών.

Η ανάκαμψη των αποεπενδύσεων ενισχύει τη ρευστότητα, αλλά οι προκλήσεις στις χρηματικές ροές παραμένουν

Το 2025 οι αποεπενδύσεις στο Private Equity ενίσχυσαν σημαντικά τη ρευστότητα, με συνολική αξία 717 δισ. δολάρια, κυρίως χάρη σε 7 mega-exits άνω των 10 δισ. δολαρίων, που συνεισέφεραν 22% της συνολικής αξίας. Παρά την υψηλή αξία των mega-exits, ο συνολικός όγκος των συναλλαγών υποχώρησε οριακά κατά 2%, προσεγγίζοντας τα επίπεδα προ πανδημίας. Εκτός των megadeals, η αξία των αποεπενδύσεων αυξήθηκε κατά 34%, με τις συναλλαγές sponsor-to-strategic να ενισχύονται κατά 66% παγκοσμίως, 73% στη Βόρεια Αμερική και 82% στην Ευρώπη, ενώ οι συναλλαγές sponsor-to-sponsor αυξήθηκαν κατά 21%. Οι Αρχικές Δημόσιες Προσφορές (IPOs) ενισχύθηκαν 36%, παραμένοντας ωστόσο δευτερεύουσα οδός εξόδου, ενώ τα GP-led continuation vehicles (οχήματα υπό τη διαχείριση των γενικών εταίρων) κατέγραψαν άνοδο 62%, παρέχοντας ευελιξία και ρευστότητα στα funds. Παρότι αυτά τα κανάλια ενισχύουν τη διαχείριση των exits, οι διανομές προς τους LPs παρέμειναν χαμηλές στο 14% της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) —επίπεδο αντίστοιχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης 2008/2009— υπογραμμίζοντας ότι οι προκλήσεις ρευστότητας δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

Η άντληση κεφαλαίων υποχωρεί για τέταρτο συνεχόμενο έτος εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού

Το 2025 η άντληση κεφαλαίων για τα PE funds παρέμεινε υπό πίεση, κυρίως λόγω τετραετούς υστέρησης στις διανομές προς τους επενδυτές, σύμφωνα με τη Bain. Σε επίπεδο private capital, αντλήθηκαν περίπου 1,3 τρισ. δολάρια, σταθερά σε σχέση με το 2024, χάρη στην ισχυρή δυναμική των infrastructure funds. Αντίθετα, τα buyout funds είδαν υποχώρηση 16% στο fundraising, ενώ ο αριθμός των funds που ολοκλήρωσαν την άντληση κεφαλαίων (closed funds) μειώθηκε 18% συνολικά και 23% στα buyouts, καταγράφοντας τέταρτη συνεχόμενη ετήσια πτώση.

Παρά τη διάθεση των LPs να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους, οι περιορισμένες χρηματικές ροές από παλαιότερες επενδυτικές σειρές (fund vintages) δυσχεραίνουν νέες δεσμεύσεις, ενισχύοντας τη στροφή προς μεγάλους, καθιερωμένους GPs με σταθερές επιδόσεις και top-quartile διανομές. Η Bain επισημαίνει την ανάγκη για σαφή διαφοροποίηση στρατηγικής και επαγγελματική διαχείριση των επενδυτικών σχέσεων. Παρά την ανταγωνιστική πίεση, η επενδυτική πρόταση του Private Equity παραμένει ελκυστική, με τα top-quartile buyout funds να υπεραποδίδουν έναντι των δημόσιων αγορών και να προσφέρουν ευρεία διαφοροποίηση σε μια περίοδο αυξημένης συγκέντρωσης των αμερικανικών κεφαλαιαγορών.