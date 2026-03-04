Πολιτική | Ελλάδα

Επίσκεψη Κυρανάκη στην Κύπρο - Η ατζέντα των συναντήσεων

Ο κ. Κυρανάκης θα πραγματοποιήσει σήμερα επίσημη συνάντηση στην Κύπρο με τον Υπουργό Μεταφορών και την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα πραγματοποιήσει σήμερα επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας Αλέξη Βαφεάδη.

Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, θα ξεκινήσει στις 18:00 στο Υπουργείο Μεταφορών.

Ο κ. Κυρανάκης θα συναντηθεί επίσης με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αννίτα Δημητρίου, στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στις 16:30.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου και της κοινής προσπάθειας για την ανάπτυξη σύγχρονων και ασφαλών μεταφορικών δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

