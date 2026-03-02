Ο άμεσος αντίκτυπος από τη σύγκρουση στο Ιράν για τις ελληνικές εισηγμένες είναι περιορισμένος, σχολιάζει σε ανάλυσή της η Alpha Finance - AXIA Research. Ποιες είναι οι μετοχές με τη μικρότερη έκθεση στη σύγκρουση.

Ο άμεσος αντίκτυπος από τη σύγκρουση στο Ιράν για τις ελληνικές εισηγμένες είναι περιορισμένος, ωστόσο πολλά θα εξαρτηθούν από την τη διάρκεια και την ενδεχόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης, σχολιάζει σε ανάλυσή της η Alpha Finance - AXIA Research.

Όπως εξηγεί ο επικεφαλής ανάλυσης, Κωνσταντίνος Ζούζουλας, αναμένεται μια αντίδραση «risk-off» στο ΧΑ ως αρχική αντίδραση των επενδυτών, σε ευθυγράμμιση με τα υπόλοιπα διεθνή χρηματιστήρια. Παρ’ όλα αυτά, δεν αναμένεται κάποια υπερβολική αντίδραση της αγοράς, καθώς το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος είχε προαναγγελθεί. Παραμένουν όμως αβέβαια τόσο η διάρκεια όσο και η ένταση της σύγκρουσης.

Η αντίδραση αποστροφής ρίσκου αναμένεται να είναι οριζόντια, καθώς οι επενδυτές θα προσπαθήσουν να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να αναδιατάξουν τα χαρτοφυλάκιά τους προς πιο αμυντικές τοποθετήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρηματιστηριακή αναμένει ότι θα επηρεαστούν τόσο οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης -ιδίως όσες έχουν καταγράψει τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του έτους, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών- όσο και τίτλοι της περιφέρειας που ενδέχεται να θεωρηθούν πιο ευάλωτοι.

Σε δεύτερο χρόνο, το ενδιαφέρον στρέφεται σε εισηγμένες με περιορισμένη έκθεση στη σύγκρουση, ακόμη και σε σενάρια κλιμάκωσης, και με πιο αμυντικά χαρακτηριστικά. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι OTE, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy, ΑΔΜΗΕ και ΕΥΔΑΠ.

Σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, βραχυπρόθεσμα αναμένεται αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εάν η σύγκρουση παραταθεί, οι αρνητικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να ενταθούν. Επίμονα υψηλότερα επίπεδα τιμών ενέργειας θα αύξαναν το κόστος παραγωγής, θα ενίσχυαν τις πληθωριστικές πιέσεις και ενδεχομένως θα διατάρασσαν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις εμπορικές ροές, επηρεάζοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Σημαντικό είναι επίσης ότι, σε περίπτωση παρατεταμένων εχθροπραξιών ή ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης, ο τουριστικός τομέας -που συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα πάνω από το 25% του ελληνικού ΑΕΠ- ενδέχεται να δεχθεί πιέσεις, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας της Ελλάδας με τη Μέση Ανατολή.