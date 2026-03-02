Ειδήσεις | Διεθνή

Δύο τραυματίες από την επίθεση άνδρα με μαχαίρι στο Εδιμβούργο

Δύο τραυματίες από την επίθεση άνδρα με μαχαίρι στο Εδιμβούργο
Πολλοί άνθρωποι φέρεται να δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα που έφερε πάνω του δύο μαχαίρια στην πόλη της Σκωτίας, το Εδιμβούργο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με έναν άνδρα που έφερε σήμερα αιχμηρό όπλο σε μια κατοικημένη περιοχή του Εδιμβούργου, ανακοίνωσε η αστυνομία της Σκωτίας.

Ο Σκοτ Κένεντι, ο επικεφαλής επιθεωρητής της αστυνομικής δύναμης της Σκωτίας, δήλωσε ότι αστυνομικοί κλήθηκαν έπειτα από πληροφορίες για έναν άνδρα με μαχαίρι νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τον Κένεντι, η αναστάτωση αντιμετωπίστηκε, δεν θεωρείται ότι υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό και το περιστατικό δεν αντιμετωπίστηκε ως τρομοκρατικό.

Ο Κένεντι είπε ότι αστυνομικοί θα παραμείνουν στην περιοχή για να καθησυχάσουν τους κατοίκους.

Νωρίτερα η Daily Mail ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη δυτική συνοικία Κάλντερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

