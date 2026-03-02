Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Innovis Pharma από την PharmaPath

Tην επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς της Innovis Pharma από την PharmaPath, σε συνέχεια της αρχικής συμφωνίας που υπεγράφη το Δεκέμβριο του 2025, ανακοίνωσαν οι δυο εταιρείες.

Η στρατηγική αυτή συνένωση θέτει νέα δεδομένα για την εγχώρια και διεθνή φαρμακευτική αγορά, καθώς πλέον δημιουργείται ένας νέος ολοκληρωμένος Ελληνικός Όμιλος φαρμακευτικών προϊόντων, με περισσότερους από 450 εργαζομένους, συνδυάζοντας υψηλή εξειδίκευση στην έρευνα και ανάπτυξη, ισχυρές παραγωγικές δυνατότητες και εμπορική αριστεία.

Η PharmaPath, ιδιοκτησίας Ειρήνης, Πέτρου και Ευγενίας Βασιλοπούλου, αποτελεί μία ταχέως αναπτυσσόμενη Ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με ισχυρή R&D δραστηριότητα, που παράγει και διαθέτει υψηλής ποιότητας γενόσημα φάρμακα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε περισσότερες από 120 χώρες παγκοσμίως. Παράλληλα, η Innovis Pharma συγκαταλέγεται στις κορυφαίες Ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, διαθέτοντας ένα εκτεταμένο και πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πρωτότυπα και γενόσημα φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, OTC, συμπληρώματα διατροφής και καλλυντικά.

Συνδυάζοντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την φαρμακευτική καινοτομία με την εμπορική αριστεία, τόσο η PharmaPath όσο και η Innovis Pharma υπό το νέο σχήμα, θα συνεχίσουν να εστιάζουν στη δημιουργία και στη διάθεση νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, καλύπτοντας ακόμα περισσότερες θεραπευτικές κατηγορίες.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας, θέσης και δυναμικής και των δύο εταιρειών στην Ελληνική και στη διεθνή αγορά, μέσω νέων συμφωνιών, συνεργασιών και περαιτέρω επενδύσεων. Παράλληλα, με κύρια προτεραιότητα την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε αξιόπιστες θεραπείες, ο νέος Όμιλος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το Ελληνικό φαρμακευτικό οικοσύστημα, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων για τα συστήματα υγείας, μέσα από ένα δυναμικό επενδυτικό πρόγραμμα με θετικό κοινωνικό πρόσημο και σημαντικό εκθετικό αποτύπωμα.