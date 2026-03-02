Ινστιτούτο Τσίπρα: Το αφήγημα περί «φθηνής ενέργειας» στην Ελλάδα είναι εντελώς ανακριβές και παραπλανητικό

Μια συγκριτική ανάλυση για το πραγματικό κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δημοσιεύει σήμερα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.

«Πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή, ο πρωθυπουργός δήλωσε πως τα τιμολόγια ενέργειας των ελληνικών νοικοκυριών είναι 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», σημειώνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα σε ανάρτησή του και παραθέτει τα εξής ερωτήματα:

«Πόσο ακριβής είναι αυτή η δήλωση; Ανατρέπεται αυτή η εικόνα αν συνυπολογιστεί η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών; Τι συμβαίνει με το χάσμα μεταξύ τιμών χονδρικής και λιανικής στην ενέργεια;».

«Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα και η Ομάδα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης, καταθέτουν δημόσια την επεξεργασία τους για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και τη σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε 27. Η επεξεργασία αποδεικνύει ότι το αφήγημα περί "φθηνής ενέργειας" στην Ελλάδα είναι εντελώς ανακριβές και παραπλανητικό», επισημαίνεται.