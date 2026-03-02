Το Telegram αναδείχθηκε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή απάτης για το 2025

Τα δεδομένα της Revolut καταγράφουν μια σαφή μετατόπιση των εγκληματικών τάσεων από τα παραδοσιακά κοινωνικά δίκτυα προς τις κρυπτογραφημένες υπηρεσίες μηνυμάτων.

Η Revolut δημοσίευσε σήμερα την τέταρτη Έκθεση για την Ασφάλεια των Καταναλωτών και το Οικονομικό Έγκλημα, αναλύοντας τις ταχέως εξελισσόμενες τακτικές των απατεώνων στην Ελλάδα. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι απάτες στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων προσλαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις, με το Telegram να αναδεικνύεται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή απάτης προώθησης πληρωμής με την εξουσιοδότηση του θύματος (APP). Ενώ οι πλατφόρμες της Meta αντιπροσωπεύουν το 44% των περιστατικών απάτης που αναφέρθηκαν στη Revolut, οι περιπτώσεις που προέρχονται από το Telegram παρουσίασαν εκρηκτική άνοδο κατά 233%, καθώς οι δράστες εκμεταλλεύονται την πλατφόρμα για να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους με ραγδαίους ρυθμούς.

Τα δεδομένα της Revolut καταγράφουν μια σαφή μετατόπιση των εγκληματικών τάσεων από τα παραδοσιακά κοινωνικά δίκτυα προς τις κρυπτογραφημένες υπηρεσίες μηνυμάτων. Η εξέλιξη αυτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη για διατομεακή λογοδοσία στο σύνολο του ψηφιακού και τηλεπικοινωνιακού οικοσυστήματος, με στόχο την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών.

Τα βασικά ευρήματα της Έκθεσης της Revolut για την Ασφάλεια των Καταναλωτών και το Οικονομικό Έγκλημα για το 2025:

Άνοδος του Telegram: Οι απάτες που προέρχονται από το Telegram αντιπροσωπεύουν πλέον το 21% των συνολικών αναφερόμενων περιπτώσεων. Παρά την κρυπτογραφημένη φύση της πλατφόρμας που προσφέρει αίσθηση ασφάλειας, η ανωνυμία της έχει καταστεί «όπλο» στα χέρια των απατεώνων. Το περιβάλλον αυτό ευνοεί ιδιαίτερα τις πολύπλοκες απάτες, με το 58% των παγκόσμιων περιστατικών εργασιακής απάτης να προέρχεται πλέον από το Telegram.

Οι απάτες που προέρχονται από το Telegram αντιπροσωπεύουν πλέον το 21% των συνολικών αναφερόμενων περιπτώσεων. Παρά την κρυπτογραφημένη φύση της πλατφόρμας που προσφέρει αίσθηση ασφάλειας, η ανωνυμία της έχει καταστεί «όπλο» στα χέρια των απατεώνων. Το περιβάλλον αυτό ευνοεί ιδιαίτερα τις πολύπλοκες απάτες, με το 58% των παγκόσμιων περιστατικών εργασιακής απάτης να προέρχεται πλέον από το Telegram. Κυριαρχία της Meta: Οι πλατφόρμες της Meta εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή, συγκεντρώνοντας σχεδόν το ήμισυ (44%) των απατών που αναφέρθηκαν στη Revolut παγκοσμίως. Αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη έκθεση στην οποία η Meta διατηρεί την αρνητική αυτή πρωτιά.

Οι πλατφόρμες της Meta εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή, συγκεντρώνοντας σχεδόν το ήμισυ (44%) των απατών που αναφέρθηκαν στη Revolut παγκοσμίως. Αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη έκθεση στην οποία η Meta διατηρεί την αρνητική αυτή πρωτιά. Ραγδαία αύξηση στο TikTok: Παρόλο που ο συνολικός όγκος παραμένει χαμηλός σε σχέση με άλλες πλατφόρμες, το ποσοστό των απατών που ξεκινούν από το TikTok εξαπλασιάστηκε (αύξηση x6) σε ετήσια βάση.

Παρόλο που ο συνολικός όγκος παραμένει χαμηλός σε σχέση με άλλες πλατφόρμες, το ποσοστό των απατών που ξεκινούν από το TikTok εξαπλασιάστηκε (αύξηση x6) σε ετήσια βάση. Απάτες μέσω αγορών και εργασιακές απάτες: Οι απάτες μέσω αγορών παραμένουν ο πιο συνηθισμένος τύπος παγκοσμίως. Ωστόσο, το 2025 καταγράφηκε εντυπωσιακή άνοδος στις εργασιακές απάτες, οι οποίες τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος και πλέον αντιπροσωπεύουν το 22% των συνολικών περιστατικών.

Ειδικά στην Ελλάδα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 27% των αναφερθέντων περιστατικών απάτης κατά τη διάρκεια του 2025 προήλθε από το Facebook. Συγκεκριμένα, οι απάτες μέσω αγορών αναδείχθηκαν ως η πλέον διαδεδομένη απειλή για τους Έλληνες πελάτες, αποτελώντας το 56% του συνόλου των περιπτώσεων.

Τα ευρήματα αυτά ευθυγραμμίζονται με πρόσφατη έρευνα που υπογραμμίζει τα ισχυρά οικονομικά κίνητρα των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης για τη φιλοξενία τέτοιου περιεχομένου. Η μελέτη της Juniper Research διαπίστωσε ότι οι εταιρείες κοινωνικών δικτύων αποκόμισαν έσοδα ύψους περίπου 4,4 δισ. ευρώ από δόλιες διαφημίσεις που στόχευαν Ευρωπαίους χρήστες μόνο κατά το έτος 2025.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Revolut χαιρέτισε τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης, τόσο αναφορικά με τον επικείμενο Κανονισμό για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSR), όσο και μέσω της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της ηλεκτρονικής απάτης.

Ωστόσο, η Revolut προειδοποιεί ότι η ραγδαία έξαρση των περιστατικών που εκκινούν από ψηφιακές πλατφόρμες απαιτεί περαιτέρω εντατικοποίηση των προσπαθειών. Ως εκ τούτου, η εταιρεία καλεί τις ελληνικές αρχές να ενισχύσουν το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά την ευθύνη των πλατφορμών και τους μηχανισμούς εποπτείας, και να δώσουν προτεραιότητα σε πιο φιλόδοξα, προληπτικά μέτρα που θα προστατεύουν ουσιαστικά τους πολίτες από αυτές τις αναδυόμενες απειλές.

Ο Επικεφαλής Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος της Revolut, Woody Malouf, δήλωσε: «Η ραγδαία έξαρση των κρουσμάτων απάτης που προέρχονται από το Telegram καταδεικνύει την ταχύτητα με την οποία προσαρμόζονται οι εγκληματικές τακτικές. Στη Revolut, αναλύουμε δισεκατομμύρια δεδομένα για να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά από τους απατεώνες, όμως το ψηφιακό οικοσύστημα παραμένει τόσο ισχυρό όσο ο πιο αδύναμος κρίκος του. Είναι επιτακτική ανάγκη τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων να ενισχύσουν τους μηχανισμούς τους. Η προστασία των χρηστών πρέπει να αποτελεί κοινή προτεραιότητα για όλο τον κλάδο της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών όπου γεννιούνται αυτές οι απάτες.»

Η Revolut αντιμετωπίζει με ύψιστη σοβαρότητα το ζήτημα της απάτης και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές από το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα. Σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας απασχολείται αποκλειστικά στον τομέα πρόληψης του οικονομικού εγκλήματος, ενώ οι λειτουργίες ασφαλείας αναβαθμίζονται συνεχώς.

Μόνο κατά το τελευταίο εξάμηνο, η Revolut έχει θέσει σε εφαρμογή τέσσερις νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση ολοένα και πιο εξελιγμένων απειλών, μεταξύ των οποίων:

Scam Buster: Ένα πρωτοποριακό chatbot με τεχνητή νοημοσύνη (AI), σχεδιασμένο να παρέχει στοχευμένες προειδοποιήσεις στους πελάτες μας πριν την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής. Το bot αναλύει δεδομένα συνομιλίας για να προβλέψει τον τύπο της απάτης και προσαρμόζει την προειδοποίηση ανάλογα με την περίπτωση.

Ένα πρωτοποριακό chatbot με τεχνητή νοημοσύνη (AI), σχεδιασμένο να παρέχει στοχευμένες προειδοποιήσεις στους πελάτες μας πριν την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής. Το bot αναλύει δεδομένα συνομιλίας για να προβλέψει τον τύπο της απάτης και προσαρμόζει την προειδοποίηση ανάλογα με την περίπτωση. Προστασία on the go: Λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να ορίζουν «Αξιόπιστες Τοποθεσίες» για τις συναλλαγές τους, ενεργοποιώντας πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων πραγματοποιείται εκτός αυτών των τοποθεσιών.

Λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να ορίζουν «Αξιόπιστες Τοποθεσίες» για τις συναλλαγές τους, ενεργοποιώντας πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων πραγματοποιείται εκτός αυτών των τοποθεσιών. Ειδοποίηση εντός της εφαρμογής για την επαλήθευση αθέμιτων κλήσεων: Λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να επαληθεύουν άμεσα αν ο συνομιλητής τους στο τηλέφωνο είναι πράγματι εκπρόσωπος της Revolut ή απατεώνας.

Λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να επαληθεύουν άμεσα αν ο συνομιλητής τους στο τηλέφωνο είναι πράγματι εκπρόσωπος της Revolut ή απατεώνας. Συνέδριο FinCrime της Revolut: Το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο της Revolut για το οικονομικό έγκλημα (FinCrime Summit) συγκέντρωσε περισσότερους από 150 συνεργάτες, εποπτικές αρχές, εκπροσώπους των διωκτικών αρχών και ηγετικά στελέχη του κλάδου από όλο τον κόσμο. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν γνώσεις και εμπειρίες, αναπτύσσοντας νέες, συνεργατικές στρατηγικές για την παγκόσμια καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

Η Έκθεση για την Ασφάλεια των Καταναλωτών και το Οικονομικό Έγκλημα της Revolut είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον σύνδεσμο.