«Καμπανάκι» Goldman Sachs: To φυσικό αέριο στην Ευρώπη μπορεί να εκτιναχθεί 130%

H Goldman Sachs εξέδωσε προειδοποίηση ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα μπορούσαν να σημειώσουν σημαντική αύξηση έως και 130% εάν υπάρξουν διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Το πολεμικό κλίμα στη Μέση Ανατολή προκαλεί τριγμούς στον κλάδο της ενέργειας, καθώς υπάρχει διάχυτη ανησυχία για καθυστερήσεις στις αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ από βασικούς εξαγωγείς της περιοχής, γεγονός που θα ασκήσει έντονες ανοδικές πιέσεις στις τιμές spot του LNG στην Ασία και στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Goldman Sachs εξέδωσε προειδοποίηση ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα μπορούσαν να σημειώσουν σημαντική αύξηση έως και 130% εάν υπάρξουν διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Τα Στενά αποτελούν κρίσιμο σημείο για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου και οποιαδήποτε διαταραχή σε αυτήν την περιοχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αστάθεια των τιμών, με τους αναλυτές της Goldman Sachs να σημειώνουν ότι αποτελεί ζωτικό πέρασμα για περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο.

Μια διακοπή ενός μήνα θα μπορούσε, να οδηγήσει σε άνοδο των ευρωπαϊκών τιμών φυσικού αερίου αλλά και της spot τιμής LNG έως και κατά 130%, φθάνοντας τα 25 δολάρια ανά mmBtu, όπως αναφέρει η επενδυτική τράπεζα.

Σε ένα ακόμη πιο δυσμενές σενάριο, όπου η παύση της διακίνησης μέσω του Στενού θα παραταθεί πέραν των δύο μηνών, οι ευρωπαϊκές τιμές ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα (περίπου 35 δολάρια/mmBtu). Μια τέτοια εξέλιξη, τονίζουν οι αναλυτές, θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντική επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης φυσικού αερίου, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα επιβάρυνε βιομηχανία και καταναλωτές, εντείνοντας τις πιέσεις στις οικονομίες.

Παρά τις δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ασία, η Goldman Sachs εκτιμά ότι ο αντίκτυπος στην αγορά φυσικού αερίου των ΗΠΑ θα είναι συγκριτικά περιορισμένος.