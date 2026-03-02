Ειδήσεις | Διεθνή

Βρετανία: Ακύρωση πτήσεων EasyJet προς την Κύπρο μέχρι την Πέμπτη

Την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πτήσεών της από τη Βρετανία προς την Κύπρο έως και την Πέμπτη ανακοίνωσε η easyJet, επικαλούμενη επιχειρησιακούς λόγους.

Σύμφωνα με ενημέρωση της αεροπορικής εταιρείας, οι επιβάτες που επηρεάζονται έχουν ήδη ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα είτε επανακράτησης σε επόμενη διαθέσιμη πτήση είτε πλήρους επιστροφής χρημάτων.

Οι ακυρώσεις αφορούν δρομολόγια από βρετανικά αεροδρόμια με προορισμό τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανεξετάσει το πτητικό της πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, συνιστά στους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής της πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται εφόσον υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από την εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

