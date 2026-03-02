Ρωσία: Σε διαρκή επικοινωνία με το Ιράν για την «αναμφισβήτητη επιθετικότητα» κατά της Τεχεράνης

Η Ρωσία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ιρανική ηγεσία σχετικά με την "αναμφισβήτητη επιθετικότητα", όπως την χαρακτήρισε το Κρεμλίνο, κατά της Τεχεράνης.

Η Ρωσία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ιρανική ηγεσία σχετικά με την «αναμφισβήτητη επιθετικότητα», όπως την χαρακτήρισε το Κρεμλίνο, κατά της Τεχεράνης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται επίσης σε επαφή με την ηγεσία άλλων χωρών, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τη σύγκρουση, περιλαμβανομένων χωρών του Κόλπου.

Ερωτηθείς αν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν θα επηρεάσουν την ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι η Ρωσία συνεχίζει να τιμά τις αμερικανικές προσπάθειες διαμεσολάβησης, αλλά πρόσθεσε ότι η Μόσχα εμπιστεύεται μόνο τον εαυτό της "πρώτα και κύρια" και καθοδηγείται από τα δικά της συμφέροντα.

Σε άλλη εξέλιξη, μια πτήση από το Αμπού Ντάμπι αναμένεται να φθάσει αργότερα σήμερα στη Μόσχα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο.

Οι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις τους στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ με στόχο το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ