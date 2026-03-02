Πανευρωπαϊκές πρωτιές της Ελλάδας που ξαφνιάζουν

Πρώτοι στην χρήση εργαλείων ΑΙ οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών.

Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις και έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τη χώρα μας να κατακτά αρνητικές πρωτιές, όπως στην παιδική παχυσαρκία, τους διαδικτυακούς εθισμούς, τα τροχαία δυστυχήματα και σε άλλους τομείς, οπότε ξαφνιάζει ευχάριστα η λίστα με τις θετικές πρωτιές της Ελλάδας στην Ευρώπη, που προκύπτει μέσα από τα ευρήματα της Eurostat.

Πρώτοι στην χρήση εργαλείων ΑΙ οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών

Κάποιες από τις τελευταίες ελληνικές πρωτιές που κατέγραψε η Eurostat για την πατρίδα μας είναι αναμενόμενες αλλά κάποιες είναι τελείως απρόσμενες και μάς γεμίζουν υπερηφάνεια. Ξεκινώντας από τις μη αναμενόμενες διακρίσεις, η Ελλάδα είναι μακράν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη όπου οι νέοι ηλικίας 16 έως 24 ετών χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), με το ποσοστό των νέων που χρησιμοποιεί τα ΑΙ εργαλεία είτε για διάβασμα είτε για επικοινωνία να αγγίζει το 83,5%. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο στην χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στους εφήβους και νεαρούς ενήλικες, ενώ ακολουθούν η Εσθονία και η Τσεχία, με την Ρουμανία, την Πολωνία και την γειτονική μας Ιταλία να κατατάσσονται τελευταίες σε αυτή τη λίστα.

Πρώτη η Ελλάδα σε αναλογία φορτιστών για ηλεκτρικά οχήματα, με 1 προς 3

Μία άλλη απρόσμενη πρωτιά της Ελλάδας είναι πως είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε αναλογία φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και ηλεκτρικών οχημάτων. Προσοχή, η πρωτιά δεν αφορά τους απόλυτους αριθμούς για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς μακράν πρώτη στον τομέα αυτόν είναι η Γερμανία, όμως η Ελλάδα έχει έναν φορτιστή ανά τρία ηλεκτρικά οχήματα και έχουμε στη χώρα καταχωρημένους 10.000 φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων για περίπου 30.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν αντίστοιχη αναλογία έναν φορτιστή ανά 5 ηλεκτρικά οχήματα, πιθανότατα και λόγω της πιο διαδεδομένης οικιακής φόρτισης.

Πρώτη η Ελλάδα σε οδική ασφάλεια για τους ηλικιωμένους-όχι όμως στον γενικό πληθυσμό

Επίσης ακούγεται παράδοξο το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στον κόσμο στην οδική ασφάλεια για την κυκλοφορία των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, με διαβάσεις, φανάρια και άλλες υποδομές. Η πρωτιά αυτή ξαφνιάζει καθώς είμαστε σε δυσμενή κατάταξη στην Ευρώπη στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στον γενικό πληθυσμό με το 25% αυτών των ατυχημάτων να αφορά τους συμπολίτες μας της «τρίτης» ηλικίας. Πάντως, η Eurostat μάς κατατάσσει πρώτους, με την Νορβηγία να κατακτά τη δεύτερη θέση στην οδική ασφάλεια για τους πολίτες «silver» ηλικίας, που κυκλοφορούν στους δρόμους.

Στις αναμενόμενες πρωτιές, πρώτη η Ελλάδα στην παραγωγή βάμβακος

Μετά τις απροσδόκητες πρωτιές, περνάμε στις αναμενόμενες. Για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι ηγέτιδα χώρα στην Ευρώπη σε παραγωγή βάμβακος και παράγει το 80% της συνολικής ποσότητας βάμβακος που τροφοδοτεί την κλωστροϋφαντουργία στην Ευρώπη και σε απόλυτους αριθμούς, η πατρίδα μας παράγει περίπου 1 εκατομμύριο δεμάτια βάμβακος ετησίως.

Πρωτιές στον τουρισμό, την βαριά βιομηχανία της χώρας

Μία άλλη αναμενόμενη πρωτιά σχετίζεται με τον τουρισμό, καθώς εκεί διαπρέπουμε. Η Θεσσαλονίκη ανακηρύχθηκε πρώτη πόλη στην Ευρώπη για διακοπές ζευγαριών που πρόκειται να αποκτήσουν παιδί, δηλαδή για διακοπές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με τον καθαρό της αέρα, τη χαλαρωτική περατζάδα στον Θερμαϊκό και το εξαιρετικό της φαγητό να τις προσδίδουν πολλά οφέλη, ενώ η Αθήνα κατέλαβε την έκτη θέση στην ίδια λίστα.

Σαν την Χαλκιδική δεν έχει….

Σε μια άλλη διάκριση που επιβεβαιώνει την γνωστή ρήση «Σαν την Χαλκιδική δεν έχει», οι Καλύβες Πολυγύρου με την φοβερή τους παραλία στη Χαλκιδική κατέκτησαν την πρώτη θέση στην Ευρώπη ως φιλόξενος προορισμός για διακοπές, με την Ήπειρο και όλα της τα γραφικά χωριά να συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως για φιλόξενες διακοπές. Ενδιαφέρον είναι το ότι η Ήπειρος με τα ζαγοροχώρια της, τα ποτάμια της και τις άλλες ομορφιές της-και το ασυναγώνιστο φαγητό με τις παραδοσιακές πίτες-δεν διαθέτει παραλίες, ωστόσο παραμένει πολύ ψηλά στην προτίμηση του κοινού.

Γαμήλιες προτάσεις σε Σαντορίνη και Μύκονο

Τέλος, η Σαντορίνη με τα μαγικά της δειλινά και ειδικότερα το ειδυλλιακό και πιο ήσυχο Ημεροβίγλι κατατάσσεται πρώτος ρομαντικός προορισμός στην Ευρώπη για πρόταση γάμου, (προφανώς με φόντο τον κατακόκκινο ήλιο να βουτάει στο Αιγαίο), με την «Βενετία» της Μυκόνου να κατατάσσεται 6η στην ίδια λίστα. Αναμενόμενη η παρουσία των δύο νησιών των Κυκλάδων στην κατάταξη, που περιλαμβάνονται σταθερά εδώ και χρόνια στους πιο περιζήτητους προορισμούς παγκοσμίως.

