Γερμανία: Δεν θα συμμετάσχουμε στις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο οργανωμένης αποστολής εκκένωσης Γερμανών από την περιοχή του Κόλπου, ενώ προειδοποίησε για μακρά διάρκεια του πολέμου και τόνισε ότι η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει στρατιωτικά στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

«Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον κόσμο, διότι ο εναέριος χώρος είναι εντελώς κλειστός», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο απομάκρυνσης των τουλάχιστον 30.000 Γερμανών οι οποίοι βρίσκονται αυτή την στιγμή σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι οι ταξιδιώτες φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη για την ασφάλειά τους, καθώς «δεν ήταν άγνωστο ότι θα μπορούσε να υπάρξει κίνδυνος». Οι πρεσβείες και τα προξενεία της Γερμανίας στην περιοχή παραμένουν πάντως ανοιχτά, ανέφερε, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί πότε θα μπορούν να εγκαταλείψουν πολίτες την περιοχή, καθώς η κρίση «ενδέχεται να έχει μεγάλη διάρκεια».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών απέκλεισε ταυτόχρονα την πιθανότητα στρατιωτικής συμμετοχής της χώρας του στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. «Εφόσον δεν έχουμε τέτοια πρόθεση, δεν θα συμμετάσχουμε», δήλωσε σε συνέντευξή του στη Γερμανική Ραδιοφωνία και, αναφερόμενος στη χθεσινοβραδινή κοινή δήλωση Γερμανίας, Γαλλίας και Βρετανίας για τη λήψη «αμυντικών μέτρων», διευκρίνισε ότι το Βερολίνο «εξάγει διαφορετικά συμπεράσματα σε σχέση με τους άλλους δύο συμμάχους του»: «Για εμάς, αυτό δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από το ότι οι στρατιώτες μας της Bundeswehr θα αμυνθούν σε περίπτωση επίθεσης. Δεν σχεδιάζονται περαιτέρω μέτρα», διαβεβαίωσε και επισήμανε ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις σταθμεύουν προς το παρόν στην Ιορδανία και στο Ιράκ, ενώ δεν διαθέτουν στην περιοχή βάσεις από τις οποίες θα μπορούσαν να εκτοξευθούν πύραυλοι ή να εξουδετερωθούν ιρανικές επιθέσεις.

Ερωτηθείς σχετικά με το πώς εκτιμά η γερμανική κυβέρνηση την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, ο κ. Βάντεφουλ έκανε λόγο για «σημαντικά ερωτηματικά» και «αμφιβολίες», παραδέχθηκε ωστόσο ότι, «εάν οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν περιορίζονταν, θα αυξανόταν η ασφάλεια στην Ευρώπη». Ως γερμανική κυβέρνηση, «έχουμε την ευθύνη να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό για εμάς, καθώς το Ιράν αποτελεί σημαντική απειλή όχι μόνο για το Ισραήλ και την περιοχή, αλλά και για την Ευρώπη και τη Γερμανία. Το Ιράν επαναλειτουργεί ένα σημαντικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές το οποίο απειλεί και την Ευρώπη και είναι πάντα αποφασισμένο να ενεργήσει εναντίον των ευρωπαϊκών συμφερόντων, ενώ μας απειλεί και με τρομοκρατία και υποστηρίζει την πολεμική επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ