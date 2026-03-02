Drone χτύπησε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Saudi Aramco

Σε διακοπή λειτουργίας τέθηκε το σαουδαραβικό διυλιστήριο του Ρας Τανούρα, το οποίο εκμεταλλεύεται η Saudi Aramco, ύστερα από πλήγμα drone στην περιοχή.

Σε διακοπή λειτουργίας τέθηκε το σαουδαραβικό διυλιστήριο του Ρας Τανούρα, το οποίο εκμεταλλεύεται η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco, ύστερα από πλήγμα drone στην περιοχή, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πληροφορημένες πηγές.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, η Saudi Aramco θέλει χρόνο για να αποτιμήσει τις ζημιές μετά το πλήγμα αυτό. Πυρκαγιά στην περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο.

Το διυλιστήριο του Ρας Τανούρα, που βρίσκεται στον Κόλπο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της περιοχής, ικανότητας 550.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ