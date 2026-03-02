Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΟΠΑΠ: Ολοκληρώθηκε η εισφορά συμμετοχών

Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΠΑΠ: Ολοκληρώθηκε η εισφορά συμμετοχών
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων με ημερομηνίες 13 Οκτωβρίου 2025, 7 Νοεμβρίου 2025, 8 Ιανουαρίου 2026 και 24 Φεβρουαρίου 2026, η ΟΠΑΠ Συμμετοχών ενημερώνει τους επενδυτές ότι στις 27 Φεβρουαρίου 2026 ολοκληρώθηκε η εισφορά από την Εταιρεία των συμμετοχών της στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών της.

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων με ημερομηνίες 13 Οκτωβρίου 2025, 7 Νοεμβρίου 2025, 8 Ιανουαρίου 2026 και 24 Φεβρουαρίου 2026, η ΟΠΑΠ Συμμετοχών ενημερώνει τους επενδυτές ότι στις 27 Φεβρουαρίου 2026 ολοκληρώθηκε η εισφορά από την Εταιρεία των συμμετοχών της στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών της.

Η Εισφορά Συμμετοχών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το φορολογικό πλαίσιο του Νόμου 5162/2024, Μέρος Δ’, άρθρα 47–51, 56 και κάθε σχετική διάταξη του ίδιου Μέρους που αφορά την ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών, προς νέα ανώνυμη εταιρεία η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της Εταιρείας.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της σύστασης της νέας θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «Allwyn Ελλάς Investment Α.Ε.».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Άλμα για το πετρέλαιο: Κίνδυνος εκτίναξης στις τιμές βενζίνης και θέρμανσης - Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά

Με κομμένη ανάσα - Η αμήχανη ΕΕ - Τα δύσκολα για τη Ναυτιλία

Μέση Ανατολή: Κρίσιμη Δευτέρα για αγορές και ελληνική οικονομία

tags:
ALLWYN
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider