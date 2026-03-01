Παρέμβαση Ταγιάνι στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ επεσήμανε ότι ο θάνατος του Ιρανού ηγέτη Χαμενεΐ σηματοδοτεί μια ιστορική και εξαιρετικά ευαίσθητη καμπή για το Ιράν.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι συμμετείχε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συγκλήθηκε από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλλας προκειμένου να συζητηθεί η κρίση μετά την επίθεση στο Ιράν και η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το ertnews, η συνεδρίαση του ΣΕΥ έδωσε την ευκαιρία να εξεταστούν τρία θέματα: η υποστήριξη των προσπαθειών αποκλιμάκωσης, η ασφάλεια των συμπατριωτών μας και η διαχείριση των οικονομικών συνεπειών της σύρραξης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ιταλικό ΥΠΕΞ, ο Αντόνιο Ταγιάνι επεσήμανε ότι ο θάνατος του Ιρανού ηγέτη Χαμενεΐ σηματοδοτεί μια ιστορική και εξαιρετικά ευαίσθητη καμπή για το Ιράν: όλες οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν σε μια ειρηνική μετάβαση για τη χώρα και στη σταθερότητα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε το θάρρος του ιρανικού λαού και της κοινωνίας των πολιτών στον αγώνα τους για ελευθερία και δημοκρατία», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός.

Ο υπουργός υπενθύμισε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε τις τελευταίες εβδομάδες ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα, αποφασίζοντας να επιβάλει κυρώσεις στους Πασνταράν ως τρομοκρατική οργάνωση.

Οι υπουργοί συζήτησαν επίσης τις πιθανές οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ για το διεθνές εμπόριο.

Ο υπουργός Ταγιάνι επανέλαβε τον ρόλο των επιχειρήσεων της ΕΕ, ξεκινώντας από την αποστολή ASPIDES, και επεσήμανε ότι η έξαρση των επιθέσεων των Χούτι εναντίον εμπορικών πλοίων, εκτός από το ότι θα πλήξει το εμπόριο, θα επιβραδύνει περαιτέρω τη διαδικασία σταδιακής ομαλοποίησης που ξεκίνησε με την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ertnews.gr