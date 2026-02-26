Φάκελοι Έπστιν: Αφαιρέθηκαν ντοκουμέντα για τον Τραμπ - Αρχίζει επανεξέταση

«Όπως και για όλα τα ντοκουμέντα που επισημάνθηκαν (...), το υπουργείο επανεξετάζει αυτή τη στιγμή τους φακέλους που ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία»,

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμεύθηκε χθες, Τετάρτη, να επανεξετάσει ντοκουμέντα του φακέλου Έπστιν, αφού μέσα ενημέρωσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι έκρυψε πολλά στα οποία γίνεται αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικη.

Ο δημόσιος ραδιοσταθμός NPR μετέδωσε προχθές, Τρίτη, ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης, επικεφαλής του οποίου είναι μια πιστή στον ρεπουμπλικανό πρόεδρο, εμπόδισε τη δημοσιοποίηση ντοκουμέντων που συνδέονται με κατηγορίες σε βάρος του ότι είχε επιτεθεί σεξουαλικά σε ανήλικη.

Σύμφωνα με τον NPR, έγγραφα σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του Τζέφρι Έπστιν, στα οποία αναφερόταν το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, αφαιρέθηκαν επίσης από τη δημόσια βάση δεδομένων σχετικά με τον σεξουαλικό εγκληματία ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το 2019 στη φυλακή πριν από μια δίκη.

Σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες το βράδυ, το υπουργείο Δικαιοσύνης έγραψε ότι, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, φάκελοι σχετικοί με τη συνεργό του Έπστιν, την Γκίλεν Μάξγουελ, φαίνεται να λείπουν από τη δημόσια βάση δεδομένων.

«Όπως και για όλα τα ντοκουμέντα που επισημάνθηκαν (...), το υπουργείο επανεξετάζει αυτή τη στιγμή τους φακέλους που ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία», ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο X.

«Αν κάποιο ντοκουμέντο αποδειχθεί ότι ταξινομήθηκε εσφαλμένα στη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης και ότι ανταποκρίνεται στα κριτήρια του νόμου, το υπουργείο ασφαλώς θα το δημοσιοποιήσει», διαβεβαίωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης, υπαινισσόμενο το νόμο που υιοθετήθηκε πέρυσι για να διατάξει την κυβέρνηση να αποκαλύψει όλους τους φακέλους της για τον Έπστιν.

Νωρίτερα, το υπουργείο είχε υποστηρίξει μέσω του X ότι «ΤΙΠΟΤΑ δεν αφαιρέθηκε» και είχε διαβεβαιώσει ότι δεν δημοσιοποιήθηκαν μόνο έγγραφα που ήταν διπλά, εκείνα για τα οποία υπήρχε δικαστική απόφαση μη δημοσιοποίησης ή αυτά που αποτελούν μέρος ομοσπονδιακής έρευνας σε εξέλιξη δεν δημοσιοποιήθηκαν.

«Επιχείρηση απόκρυψης»

Μετά τον NPR, οι New York Times ανέφεραν χθες, Τετάρτη, ότι μεταξύ των μη δημοσιοποιημένων ντοκουμέντων υπάρχουν σημειώσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) που συνοψίζουν ανακρίσεις οι οποίες έγιναν σε σχέση με τις κατηγορίες μιας γυναίκας το 2019.

Η γυναίκα αυτή είχε εμφανισθεί μετά τη σύλληψη του Νεοϋορκέζου χρηματιστή και είχε υποστηρίξει πως μερικές δεκαετίες νωρίτερα, όταν ήταν ανήλικη, είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση από τον Τζέφρι Έπστιν και από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η νεοϋορκέζικη εφημερίδα υποστηρίζει ότι από τις τέσσερις ανακρίσεις που πραγματοποιήθηκαν, δόθηκε στη δημοσιότητα μόνο μια σύνοψη, η οποία αφορά τις κατηγορίες εναντίον του Τζέφρι Έπστιν.

Οι δημοκρατικοί βουλευτές της ισχυρής Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων είπαν από την πλευρά τους ότι τις τελευταίες εβδομάδες διεξήγαγαν έρευνες σχετικά με τη δουλειά του FBI γύρω απ' αυτές τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν το 2019. Υποστηρίζουν ότι «μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται πως απέκρυψε παρανόμως τις ανακρίσεις του FBI» με το φερόμενο θύμα.

«Η αποσιώπηση άμεσων αποδείξεων για μια εν δυνάμει επίθεση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το πιο σοβαρό έγκλημα που θα μπορούσε να γίνει σ' αυτή την επιχείρηση απόκρυψης του Λευκού Οίκου», κατήγγειλαν χθες μέσω του X.

«Είναι η πιο μεγάλη επιχείρηση απόκρυψης από την κυβέρνηση στη σύγχρονη ιστορία (...) Απαιτούμε απαντήσεις», τόνισαν.

Σε απάντηση, το υπουργείο Δικαιοσύνης τους κάλεσε «να πάψουν να εξαπατούν το ευρύ κοινό κατασκευάζοντας αγανάκτηση εκ μέρους της ριζοσπαστικής βάσης τους κατά του Τραμπ».

Το υπουργείο δημοσιοποίησε στις 30 Ιανουαρίου «περισσότερες από τρία εκατομμύρια σελίδες», εν μέρει λογοκριμένες, από το φάκελο Έπστιν, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ εκπλήρωσε έτσι τη νομική υποχρέωσή της να ρίξει άπλετο φως σ' αυτόν τον πολιτικά εκρηκτικό φάκελο.

Όμως θύματα του Τζέφρι Έπστιν εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι πολυάριθμα ντοκουμέντα έχουν λογοκριθεί, καθώς και για το ότι δεν δόθηκε καμιά δικαστική συνέχεια εναντίον των φερόμενων συνεργών του χρηματιστή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρισκόταν κάποτε κοντά στον Τζέφρι Έπστιν, με τον οποίο κινούνταν στους ίδιους κύκλους, έχει αρνηθεί ότι γνώριζε την εγκληματική συμπεριφορά του και διαβεβαιώνει πως διέκοψε τις σχέσεις του μαζί του πριν από τις δικαστικές διώξεις σε βάρος του χρηματιστή.

