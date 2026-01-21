Ήχησε το 112 στην Αττική - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να «περιορίσουν τις μετακινήσεις τους». Μηνύματα του 112 και σε Βοιωτία και Εύβοια.

Ήχησε το 112 στην Αττική ελέω της ακραίας κακοκαιρίας που πλήττει την Ελλάδα και καλεί τους πολίτες να «περιορίσουν τις μετακινήσεις τους» στις απολύτως αναγκαίες.

Στο μήνυμα τονίζεται πως τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ και ζητά από τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στον Ιλισό η στάθμη έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει και οι κάτοικοι ανησυχούν ότι αν «κατεβάσει» πολύ νερό, θα υπάρχει πρόβλημα στη συνέχεια.

«Από σήμερα το πρωί, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πέντε περιφέρειες της χώρας μας —ανάμεσά τους και η Περιφέρεια Αττικής— έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού», ανέφερε ο Νίκος Λαυράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μετέβη στον Ιλισό για να δει τη στάθμη του.

​«Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχών, και σε διάρκεια αλλά και σε ένταση. Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής και αυξημένης ετοιμότητας, με σταθμούς βάσης και όλο το πυροσβεστικό προσωπικό σε επαγρύπνηση, για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες όπου χρειαστούν άμεσα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί στα κεντρικά και νότια και από το απόγευμα στο Αιγαίο

τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, στα ορεινά -ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο

κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι

Οι άνεμοι, ειδικότερα, θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα δυτικά και νότια 8 με 9 μποφόρ.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα σε:

Ανατολική και νότια Πελοπόννησο Αττική Εύβοια Σποράδες Νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου Δωδεκάνησα

Να επισημανθεί πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στα εξής σημεία

περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας

περιφέρεια Τρικάλων

περιφέρεια Καρδίτσας

περιφέρεια Ευρυτανίας

Μηνύματα του 112 και σε Βοιωτία και Εύβοια

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Βοιωτίας και της Εύβοιας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».