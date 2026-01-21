Ειδήσεις | Ελλάδα

Ισχυροί άνεμοι «δένουν» τα πλοία - Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου σε βασικά λιμάνια

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η ένταση των ανέμων φθάνει κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία και κατόπιν κρίσης του εκάστοτε πλοιάρχου. Παράλληλα, παραμένουν κλειστές οι ακτοπλοϊκές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Ρίο-Αντίρριο, Βόλος-Σποράδες, Καβάλα-Πρίνος, Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη-Κέρκυρα, καθώς και Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

