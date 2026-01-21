Συνεδρίασε ξανά η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α. Σήμερα Τετάρτη ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία), την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το βράδυ, μέχρι και αύριο Πέμπτη το μεσημέρι, στα νησιά του Βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

β. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).

γ. Θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από σήμερα Τετάρτη έως και αύριο Πέμπτη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μετά την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Σε αυτό το πλαίσιο, Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Επιπλέον, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση αυτών των συνεπειών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.