Reuters: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της για τους κινδύνους στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ελλάδα προειδοποίησε τον ναυτιλιακό στόλο της να επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας του όταν πλέει προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Η Ελλάδα προειδοποίησε τον ναυτιλιακό στόλο της να επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας του όταν πλέει προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας μετά τις επιθέσεις με drone σε δύο ελληνικά δεξαμενόπλοια αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Ναυτιλίας.

Drone έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα την Τρίτη, μεταξύ των οποίων και ένα ναυλωμένο από την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron, καθώς έπλεαν προς έναν τερματικό σταθμό στη Μαύρη Θάλασσα στις ακτές της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως σημειώνει το Reuters, τα ελληνικά πλοία είναι από τους μεγαλύτερους στόλους δεξαμενόπλοιων στον κόσμο και διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο εμπόριο σε όλη την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, της οποίας τα ύδατα μοιράζονται η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Ρουμανία και η Τουρκία, καθώς και οι εμπόλεμες Ρωσία και Ουκρανία.

«Συνιστάται στους υπεύθυνους ασφάλειας των ναυτιλιακών εταιρειών, στους πλοιάρχους και στους αξιωματικούς ασφάλειας των ελληνικών πλοίων να προχωρήσουν σε επικαιροποιημένη αξιολόγηση απειλών για τα εμπορικά πλοία που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα και στις παρακείμενες θαλάσσιες περιοχές», ανέφερε το υπουργείο Ναυτιλίας σε ένα από τα έγγραφα που είδε το Reuters και τα οποία εκδόθηκαν μετά τις επιθέσεις.

Το κόστος της ασφάλισης πολέμου για πλοία που πλέουν στη Μαύρη Θάλασσα αυξήθηκε αυτή την εβδομάδα, αντανακλώντας την επιδείνωση του περιβάλλοντος κινδύνου.

Ένα από τα δεξαμενόπλοια που στοχοποιήθηκαν την Τρίτη ήταν το Matilda, το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία Thenamaris και δέχθηκε πλήγμα από δύο drones.

Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές στο πλοίο, αξιωματούχος της Thenamaris δήλωσε ότι η εταιρεία ενίσχυσε τα πρόσθετα προληπτικά μέτρα ασφαλείας και συμβούλεψε τα πληρώματα των πλοίων της να αυξήσουν την επαγρύπνηση και να αποφύγουν την άσκοπη έκθεση, κυρίως τις μετακινήσεις στο κατάστρωμα.

Το υπουργείο παρέπεμψε τις ναυτιλιακές εταιρείες σε ένα προηγούμενο έγγραφο που είχε δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2022, το οποίο συνιστούσε τη διατήρηση πρόσθετων προστατευτικών μέτρων ασφαλείας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω του αυξημένου κινδύνου για τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας: Νοβοροσίσκ, Ταμάν, Τουάπσε και Καβκάζ.