Διάλογος με ανοιχτούς δρόμους από αγρότες: «Κλείδωσε» η συνάντηση με Μητσοτάκη

Το τετ α τετ αγροτών με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα αύριο, Παρασκευή.

Παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στο μπλόκο του Ε65, κρατώντας ανοιχτό τον δρόμο, καθώς σήμερα θα τοποθετήσουν τα τρακτέρ στην άκρη του οδοστρώματος. Παράλληλα, αναμένουν και την επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα, όπως αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που συνεδρίασε στον Παλαμά.

Στο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα αποφάσισε να προσέλθουν με 25μελή επιτροπή και πέντε παρατηρητές. Ταυτόχρονα, κυβερνητικές πηγές ξεκαθάρισαν ότι δεν θα γίνουν δεκτά πρόσωπα με παραβατικό παρελθόν ή εμπλοκή σε υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση τη διατήρηση ανοιχτών δρόμων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τετ α τετ αγροτών με τον πρωθυπουργό, αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα αύριο Παρασκευή. Από την πλευρά των αγροτών καταγράφεται διάθεση αποκλιμάκωσης και προσδοκία επίλυσης των προβλημάτων. Οι αγρότες που ήδη είχαν πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και χθες με κυβερνητικό κλιμάκιο, όπως εκείνοι από τα «Πράσινα Φανάρια», και όσοι συντάσσονται μαζί τους, αναμένεται να έχουν σήμερα μεταξύ τους επικοινωνία.

Στόχος είναι να ορίσουν τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της επόμενης κοινής τους συνάντησης, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Σε αυτή τη συνάντηση θα κριθεί αν θα συνεχιστεί η παρουσία των τρακτέρ στους δρόμους ή αν θα υπάρξει απόσυρση των μπλόκων. Σημειώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματισμένο επιπλέον ραντεβού με κυβερνητικό κλιμάκιο την επόμενη εβδομάδα.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι αγρότες, θετικό και ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι τίθεται πλέον βάση διαλόγου. Τονίζουν, ωστόσο, ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα δεν περιορίζονται σε οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις, αλλά αφορούν και σοβαρά διαρθρωτικά ζητήματα, τα οποία απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό επανέρχεται και η συζήτηση για το παραγωγικό μοντέλο, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφές από τον «Ντάνιελ». Υπενθυμίζεται ότι εκπρόσωποι ολλανδικής εταιρείας που συμμετείχαν σε μελέτες για τα αναγκαία έργα είχαν επισημάνει ότι η καλλιέργεια βαμβακιού απαιτεί υπερβολικά μεγάλες ποσότητες νερού, θέτοντας θέμα στροφής σε άλλες καλλιέργειες – ζήτημα που μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο.

Το αν η επικείμενη συνάντηση θα αποτελέσει σημείο καμπής για την αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων και για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, μένει να φανεί τις επόμενες ώρες. Υπενθυμίζεται πως στον Παλαμά Καρδίτσας συνεδρίασε η Πανελλαδική Επιτροπή, με τους «σκληρούς» των μπλόκων να λένε τελικά «ναι» στον διάλογο, χωρίς να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Αθήνα, πρόταση που είχε πέσει εσχάτως στο τραπέζι.

Αξίζει να σημειωθεί ταυτόχρονα πως νωρίτερα, συνάντηση με κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είχαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Κύριο θέμα στο τραπέζι της συζήτησης ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου. Τα προβλήματα που υπάρχουν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων, κυριάρχησαν στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία των αγροτών με κυβερνητικό κλιμάκιο.

Λόγω μη ταυτοποίησης των ακίνητων στις δηλώσεις για την ενιαία ενίσχυση μπλοκαρισμένα είναι πάνω από 80.000 ΑΦΜ σε ολόκληρη τη χωρά και βρέθηκε λύση για αυτά. Όπως αποφασίστηκε, αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων οι παραγωγοί θα μπορούν να λάβουν επιδοτήσεις χωρίς ΑΤΑΚ μόνο με υπεύθυνη δήλωση. Επίσης θα δοθεί επιπλέον ενίσχυση 30 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς τριφυλλιού, ενώ εξειδικεύτηκε η οικονομική ενίσχυση των 80 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς βαμβακιού και σίτου.

Θα λάβουν 20 με 30 ευρώ το στρέμμα για το βαμβάκι και 11 ευρώ το στρέμμα το σιτάρι. Στη συνάντηση μετείχαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, οι διοικητές της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε: «Η κυβέρνηση είναι δίπλα στο πλευρό των αγροτών ότι επιχειρούμε με κάθε δυνατό τρόπο να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα ή παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν, κυρίως όμως στη δεδομένη δική μας διάθεση να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε όλους τους Έλληνες παραγωγούς, όπως σας είπα και νωρίτερα, αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο».