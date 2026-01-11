Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε ο περιφερειακός μετά τις εργασίες για το Fly Over

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Άνοιξε ο περιφερειακός μετά τις εργασίες για το Fly Over
Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν δοθεί στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα και συγκεκριμένα, το ρεύμα προς το αεροδρόμιο αλλά και προς τα δυτικά.

Άνοιξε και πάλι η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης μετά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για το Fly Over και αφορούσαν την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από το πρωί έχουν δοθεί στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα και συγκεκριμένα, το ρεύμα προς το αεροδρόμιο αλλά και προς τα δυτικά.

Η περιφερειακή είχε κλείσει από την Παρασκευή το βράδυ για τις εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ταμείο Ανάκαμψης: Απαιτητικό το «τελευταίο μίλι» – Μπροστά μας τα πιο δύσκολα ορόσημα

Ετήσια άδεια: Τμηματική από φέτος η χορήγησή της - Τουλάχιστον 5 συνεχόμενες ημέρες η ελάχιστη διάρκεια

Τιμολόγια ρεύματος: Αμετάβλητα τον Δεκέμβριο – Εικόνα σταθερότητας στην ΕΕ

tags:
FlyOver Θεσσαλονίκης
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider