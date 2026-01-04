Σύλληψη Μαδούρο: Το «μήνυμα» Τραμπ προς το Πεκίνο και προς πάσα κατεύθυνση

Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής θα είναι σίγουρα ακόμη πιο προσεκτικές στο να προσφέρουν στο Πεκίνο πρόσβαση σε οτιδήποτε μοιάζει με βάση.

Η τολμηρή επιχείρηση που συνέλαβε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αποτέλεσε μια εντυπωσιακή επίδειξη των δυνατοτήτων που καθιστούν τον αμερικανικό στρατό μακράν τον καλύτερο στον κόσμο. Λειτουργεί ως απόδειξη ότι η αναφορά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Δόγμα Μονρόε είναι πραγματική και μας υπενθυμίζει την τάση του να χρησιμοποιεί τη βία με πρωτότυπους και απρόβλεπτους τρόπους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Τραμπ, αναμφίβολα, ανέτρεψε έναν κακό ηγέτη - και κατάφερε ένα πλήγμα με ουσιαστική σημασία στον αγώνα για την παγκόσμια ισχύ. Ωστόσο, η επιχείρηση στο Καράκας εγείρει και πιο δύσκολα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της Βενεζουέλας, τη σύγκρουση για επιρροή στο Δυτικό Ημισφαίριο και τους κανόνες συμπεριφοράς σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αταξία.

Η επιτυχία της επιχείρησης, χωρίς να έχουν αναφερθεί απώλειες Αμερικανών, αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών να εντοπίζει δύσκολους στόχους και του αμερικανικού στρατού να τους πλήττει. Παράλληλα, προσφέρει στον Τραμπ ένα τρόπαιο στην εκστρατεία του για το Δυτικό Ημισφαίριο.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πέρυσι, ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει μια σειρά από μέσα - διπλωματική πίεση στον Παναμά, στήριξη φιλικών ηγετών στην Αργεντινή και το Ελ Σαλβαδόρ, κλιμακούμενο εξαναγκασμό κατά του Μαδούρο, φονικά πλήγματα εναντίον υπόπτων διακινητών ναρκωτικών - για να επαναβεβαιώσει την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στην αμερικανική ήπειρο.

Ο Μαδούρο φαίνεται πιθανό να περάσει πολλά χρόνια σε αμερικανική φυλακή. Η μοίρα του αποτελεί μια σαφή προειδοποίηση για το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση την απειλή εχθρικών ηγετών στη Λατινική Αμερική που επιδιώκουν δεσμούς με το Πεκίνο και τη Μόσχα - κάτι που ο Τραμπ τόνισε μετά το πλήγμα.

Η επιδρομή ανέδειξε επίσης τον προτιμώμενο τρόπο πολέμου του Τραμπ. Τον Ιούνιο, χρησιμοποίησε παραπλάνηση και παραπληροφόρηση για να συγκαλύψει τις προετοιμασίες για το πλήγμα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Τις τελευταίες ημέρες, η κυβέρνησή του εφάρμοσε ξανά την ίδια τακτική.

Οι αναφορές ότι ο Τραμπ θα αρκούνταν σε έναν αποκλεισμό του πετρελαίου της Βενεζουέλας ή ότι ετοιμαζόταν να διαπραγματευτεί, προφανώς στόχευαν στο να δώσουν στον Μαδούρο μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Ο τρόπος πολέμου του Τραμπ βασίζεται στη μεγιστοποίηση της μυστικότητας και του αιφνιδιασμού, που ενισχύουν τα αμερικανικά πλεονεκτήματα - και ανοίγουν τον δρόμο για ακριβή χρήση ισχύος, επιτρέποντας στον πρόεδρο να ξεκινά και να τερματίζει συγκρούσεις με τους δικούς του όρους.

Υπάρχει, επιπλέον, ένας ακόμη παραλληλισμός με το πλήγμα στο Ιράν: αυτή η επίθεση δείχνει τα όρια της αλληλεγγύης μεταξύ των αυταρχικών δυνάμεων.

Η Ρωσία και η Κίνα διαμαρτύρονται έντονα για παραβιάσεις της κυριαρχίας της Βενεζουέλας. Στήριξαν τον Μαδούρο επί πολλά χρόνια. Όμως, απέναντι στην αποφασιστική προβολή αμερικανικής ισχύος στο Δυτικό Ημισφαίριο, μπορούν να προσφέρουν μόνο λόγια συμπαράστασης - όπως ακριβώς δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να σώσουν το ιρανικό καθεστώς από τη στρατιωτική ταπείνωση από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Υπάρχουν, λοιπόν, πολλά που αξίζουν επαίνου σε μια τακτική επιτυχία που πιθανότατα θα έχει πραγματικά στρατηγικά οφέλη. Υπάρχουν όμως και αβεβαιότητες μπροστά.

Η πρώτη αφορά το μέλλον της Βενεζουέλας. Ο Τραμπ πέτυχε αλλαγή ηγεσίας, αλλά όχι αλλαγή καθεστώτος, καθώς πολλά σκληροπυρηνικά στελέχη της κυβέρνησης Μαδούρο παραμένουν στη θέση τους.

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί ότι οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν τη χώρα» για να επιβλέψουν μια δημοκρατική μετάβαση· έχει επίσης απειλήσει με πρόσθετες επιθέσεις αν τα απομεινάρια του καθεστώτος δεν συνεργαστούν. Όμως, ακόμη κι αν αυτή η πίεση αποδώσει, κάθε πολιτική μετάβαση θα μπορούσε να είναι μακρά και χαοτική, καθώς προϋποθέτει την αποκατάσταση των ζημιών - οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών - που άφησαν πίσω τους σχεδόν 30 χρόνια τσαβισμού. Μένει να φανεί πόση διάθεση θα έχει ένας πρόεδρος που δηλώνει αντίθετος με το nation-building για κάτι τέτοιο.

Δεύτερον, η σύγκρουση των μεγάλων δυνάμεων για το Δυτικό Ημισφαίριο απέχει πολύ από το τέλος της. Η Κίνα έχει περάσει δεκαετίες επενδύοντας σε υποδομές, εμπόριο και άλλες σχέσεις με χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τα μνημεία της επιρροής της περιλαμβάνουν γιγαντιαία λιμάνια στο Περού και έναν τεράστιο σταθμό παρακολούθησης του διαστήματος στη Βολιβία. Παράλληλα, οι δεσμοί της στον τομέα της αστυνόμευσης και της ασφάλειας διευρύνονται.

Το Πεκίνο, συμπτωματικά, δημοσίευσε τον Δεκέμβριο ένα έγγραφο για την εμπλοκή του στη Λατινική Αμερική. Ο βασικός του άξονας ήταν ότι η παγκόσμια ισορροπία ισχύος αλλάζει με τρόπους που ευνοούν την επέκταση της κινεζικής επιρροής.

Ο Τραμπ έστειλε το μήνυμα ότι υπάρχει μόνο μία μεγάλη δύναμη στην αμερικανική ήπειρο όσον αφορά τη στρατιωτική ισχύ· οι χώρες της Λατινικής Αμερικής θα είναι σίγουρα ακόμη πιο προσεκτικές στο να προσφέρουν στο Πεκίνο πρόσβαση σε οτιδήποτε μοιάζει με βάση, τουλάχιστον προς το παρόν. Όμως η Κίνα θα συνεχίσει να επιδιώκει οικονομικούς, τεχνολογικούς και πολιτικούς δεσμούς στην περιοχή, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα.

Τέλος, κακόβουλοι δρώντες ενδέχεται να εκμεταλλευτούν αυτό το προηγούμενο. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει, με κάποια πειστικότητα, ότι η επιχείρηση ήταν νόμιμη επειδή ο Μαδούρο τελούσε υπό αμερικανικό κατηγορητήριο. Μπορεί επίσης να επικαλεστεί την εισβολή στον Παναμά το 1989 για την ανατροπή του Μανουέλ Νοριέγα ως απόδειξη ότι η Ουάσινγκτον το έχει ξανακάνει.

Ωστόσο, αν το Πεκίνο παρακολουθεί στενά, ίσως αυτό συμβαίνει επειδή οι τακτικές του Τραμπ - ο αποκλεισμός μιας εχθρικής χώρας, ο αποκεφαλισμός της ηγεσίας της - θα μπορούσαν τελικά να αποδειχθούν χρήσιμες απέναντι στην Ταϊβάν.

Στη μονοπολική εποχή μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, οι ΗΠΑ δεν χρειάζονταν να ανησυχούν ότι οι αντίπαλοι θα μιμούνταν τις τακτικές τους. Στο σημερινό, πιο απαιτητικό περιβάλλον, το παράδειγμά τους θα μπορούσε, κάποια μέρα, να χρησιμοποιηθεί με δυσάρεστους τρόπους.