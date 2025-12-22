Τσιάρας: Ο διάλογος είναι απόδειξη ευθύνης και όχι υποχώρησης – Τα βασικά αιτήματα των αγροτών έχουν αντιμετωπιστεί

Η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα βήματα στήριξης σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον πρωτογενή τομέα δήλωσε ο υπουργός.

Η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα βήματα στήριξης σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον πρωτογενή τομέα δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο.

Όπως επισήμανε, «ο διάλογος είναι απόδειξη ευθύνης και όχι υποχώρησης», σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι οι κινητοποιήσεις και τα προβλήματα στις μετακινήσεις, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο, «αδικούν και τους ίδιους τους αγρότες», καθώς δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο κ. Τσιάρας είπε ότι βασικά αιτήματα των αγροτών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κοινό τόπο συνεννόησης έχουν ήδη αντιμετωπιστεί.

Συγκεκριμένα, για το αγροτικό ρεύμα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι έχει γίνει η μέγιστη δυνατή παρέμβαση και θα «βρεθούμε αρκετά κοντά στο αίτημα των αγροτών, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ΔΕΗ και των δεσμεύσεων που υπάρχουν για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος».

Μιλώντας για το αγροτικό πετρέλαιο τόνισε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στην επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, καλύπτοντας ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου.

Υπογράμμισε παράλληλα την πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει το αγροτικό εισόδημα μέσω της ανακατανομής πόρων που εξοικονομήθηκαν μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφερε, οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι ανέρχονται σε τουλάχιστον 160 εκατ. ευρώ, χρήματα που μπορούν να κατευθυνθούν σε παραγωγές και προϊόντα που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα.

Ως προς τα αιτήματα σχετικά με τις κατώτατες εγγυημένες τιμές ή την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν καθώς «αντίκειται στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα».

Μιλώντας για το πρόσφατο τεχνικό ζήτημα του ΕΛΓΑ, διευκρίνισε ότι την ίδια ημέρα καταβλήθηκαν 122 εκατ. ευρώ, με το πρόβλημα να αποκαθίσταται μέσα σε λίγες ώρες προσθέτοντας ότι συνολικά οι πληρωμές του ΕΛΓΑ θα προσεγγίσουν τα 2 δισ. ευρώ.

«Είναι προσχηματικός ο διάλογος όταν επιλύονται ζητήματα που έχουν τεθεί; Η αξιοπιστία κρίνεται από τους πολίτες», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη των έντιμων αγροτών και του πρωτογενούς τομέα.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η πρόσκληση για διάλογο παραμένει ανοιχτή, επισημαίνοντας πως όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός καλεί σε συζήτηση, «το μπαλάκι της ευθύνης περνάει στην άλλη πλευρά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ