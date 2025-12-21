Αγρότες: Συνεχίζεται και σήμερα το άνοιγμα των διοδίων - Παραμένουν στους δρόμους

Συνεχίζουν οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα τις κινητοποιήσεις τους, επιχειρώντας παράλληλα να περιορίσουν την ταλαιπωρία των πολιτών ενόψει των εορτών.

Τελευταία ενημέρωση 14:05

Χθες Σάββατο αγρότες από διαφορετικά μπλόκα σήκωσαν συμβολικά μπάρες σε διόδια και προσέφεραν προϊόντα σε διερχόμενους οδηγούς, ενώ έστειλαν σαφές μήνυμα ότι δεν υποχωρούν από τον αγώνα τους, παρά τις εκκλήσεις για διάλογο από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα ανοίξουν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις ενέργειες τους για την Πρωτοχρονιά.

Γενική συνέλευση αγροτών σήμερα στη Νίκαια – Αποφασίζουν τις επόμενες δράσεις τους

Στη Νίκαια Λάρισας, όπου οι αγρότες βρίσκονται για 22η ημέρα με τα τρακτέρ παρατεταγμένα και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, πραγματοποιείται σήμερα στις 12:00 γενική συνέλευση για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εξετάζεται για αύριο συμβολική κινητοποίηση προς τις σήραγγες των Τεμπών, με διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων, αλλά απαγόρευση διέλευσης φορτηγών. Η διάρκεια της δράσης εκτιμάται στις 4–5 ώρες, από το μεσημέρι έως νωρίς το απόγευμα.

Σε ό,τι αφορά τον διάλογο, οι αγρότες της Νίκαιας χαρακτήρισαν «ασαφή και γενικόλογα» όσα άκουσαν από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας συγκεκριμένες προτάσεις επί των αιτημάτων τους για να προσέλθουν σε συζήτηση. Από την πλευρά του, ο υπουργός επανέλαβε ότι η πρόσκληση για διάλογο παραμένει ανοικτή, σημειώνοντας ότι τα αιτήματα έχουν παραληφθεί και ότι η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να συζητήσει πρόσθετα ζητήματα, εντός όμως των περιορισμένων δυνατοτήτων του εθνικού προϋπολογισμού.

«Η πόρτα του διαλόγου ήταν πάντα ανοιχτή», δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι «πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα», υπογραμμίζοντας τη γενικευμένη πίεση στις τιμές των αγροτικών προϊόντων σε όλη την Ευρώπη, με τα ελληνικά προϊόντα να βρίσκονται, όπως είπε, στις υψηλές θέσεις αυτής της πίεσης.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλα μπλόκα, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις δράσεις τους, προσαρμόζοντάς τες στις ημέρες των εορτών, ενώ οι αποφάσεις των συνελεύσεων αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

Μάλγαρα: Κλειστή η εθνική οδός – Διαβουλεύσεις για ασφαλές άνοιγμα την Τρίτη

Για εικοστή συνεχόμενη ημέρα παραμένουν στα Μάλγαρα οι αγρότες, με τα τρακτέρ παραταγμένα στην εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, η οποία εξακολουθεί να είναι κλειστή στο σημείο, καθώς από χθες έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις του μπλόκου.

Όπως μεταδόθηκε, το ζητούμενο πλέον είναι το ασφαλές άνοιγμα της εθνικής οδού το πρωί της Τρίτης, όπως έχουν δεσμευτεί οι αγρότες μετά και την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Σερρών την προηγούμενη εβδομάδα. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις μεταξύ αστυνομίας και αγροτών για τον τρόπο που θα γίνει η αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ευκολότερο θεωρείται το άνοιγμα του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, καθώς είχε παραμείνει κλειστό για λιγότερες ημέρες και το οδόστρωμα είναι καθαρό. Αντίθετα, προβληματισμός καταγράφεται για το ρεύμα προς Αθήνα, όπου η αστυνομία έχει ζητήσει την απομάκρυνση παραπηγμάτων, την αναδιάταξη των τρακτέρ, την απομάκρυνση καντίνας από το σημείο και τη μη παρουσία διερχόμενων αγροτών. Όπως ανέφεραν οι αγρότες, τα αιτήματα αυτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το ρεύμα προς Αθήνα να μην ανοίξει, εφόσον –όπως τονίζει η αστυνομία– δεν διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφάλειας.

Δεν άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου

Δεν άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου αγρότες όπως είχαν προγραμματίσει για σήμερα και όπως έκαναν χθες το μεσημέρι. Οι παραγωγοί από τα αγροτικά μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας ενημερώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ότι «χθες το άνοιγμα έγινε με τη συναίνεση της εταιρείας Εγνατία ΑΕ, σήμερα θα ήταν με ευθύνη, των αγροτών». Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αγρότες που βρίσκονται στα διόδια Ωραιοκάστρου οι αστυνομικοί τους εξήγησαν ότι «αν ασκήσουμε εμείς οι αγρότες κάποια βία θα έχουμε τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος». Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο με τα διόδια να λειτουργούν κανονικά και μοιράζουν στους διερχόμενους όσπρια και κηπευτικά ενώ ενημερώνουν για τα αιτήματά τους

Το μπλόκο Κιάτου μεταφέρθηκε στην επαρχιακή οδό Κιάτου – Στυμφαλίας

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κορινθίας, με ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί, ότι, για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης διαχείρισης της κυκλοφορίας, αποφασίστηκε η αναδιάταξη και η μεταφορά του μπλόκου του Κιάτου.

Πιο συγκεκριμένα, το μπλόκο, απ’ τον κόμβο Κιάτου, μεταφέρθηκε στην επαρχιακή οδό Κιάτου – Στυμφαλίας, στη θέση «Αρκούδα». Βρίσκεται σε μία απόσταση, 1 χλμ. απ’ την Ολυμπία Οδό. Η απόφαση ελήφθη, με γνώμονα την προστασία των διερχόμενων πολιτών και τη συνολική ασφάλεια της περιοχής. Όπως τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή, η μετακίνηση αυτή, δεν συνιστά υποχώρηση, αλλά υπεύθυνη προσαρμογή των κινητοποιήσεων στις συνθήκες, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη δυναμική του αγώνα, με τρόπο οργανωμένο και ασφαλή. Η Συντονιστική, λέει, ότι, (…) ο αγώνας των αγροτών της Κορινθίας συνεχίζεται με σχέδιο, συντονισμό και σεβασμό στην κοινωνία.

Δικογραφία στα Ιωάννινα για το σήκωμα μπαρών

Ο εισαγγελέας διέταξε την αστυνομία να προχωρήσει στον σχηματισμό δικογραφίας της έρευνας και της ταυτοποίησης των ατόμων που συμμετείχαν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Δροσοχωρίου, που έδινε τη δυνατότητα στους διερχόμενους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Αν οι αστυνομικές αρχές διαπιστώσουν ότι έχουν συμβεί αδικήματα σε αυτή την περίπτωση, τότε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι θα δεχτούν τις ποινικές διώξεις.

Στο μεταξύ οι αγρότες των Ιωαννίνων έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση στα διόδια της Τύριας, στο 46ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στις 12 το μεσημέρι.

Με σύνθημα «δεν κλείνουμε τους δρόμους, τους ανοίγουμε», αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, καλούν σε μαζική παρουσία στα διόδια της Τύριας, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό δράσης, αναμένεται να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων για 4 ώρες ώστε να γίνεται ελεύθερα η διέλευση των οχημάτων.

Στο δελτίο Τύπου, που εξέδωσε το μπλόκο Καλπακίου επισημαίνεται ότι «το άνοιγμα των διοδίων έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, με στόχο τη διάψευση του αφήγηματος, ότι οι κινητοποιήσεις δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία».

«Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι δίνουν έναν δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή τους. Δεν κλείνουμε δρόμους, ανοίγουμε δρόμους για όλη την κοινωνία», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους.

Καρδίτσα - Τρίκαλα: Ενισχύουν τις δυνάμεις τους οι αγρότες στον Ε65

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας - Ε65, σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Επίσης και σήμερα θα προβούν στο άνοιγμα των διοδίων, ενώ καταφθάνουν στο σημείο και άλλα τρακτέρ, για την ενίσχυση των δυνάμεών τους.

Νέες δράσεις σε Κεντρική και Δυτικής Ελλάδα καθώς και Πελοπόννησο

Την πρόθεσή τους να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των διερχόμενων οχημάτων, ανακοίνωσαν οι αγρότες της Εύβοιας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους μετά τον πολύωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, η παρέμβαση στα διόδια των Αφιδνών αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 17:00.

Παράλληλα, οι αγρότες έχουν προαναγγείλει νέο τρίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας για αύριο, από τις 18:00 έως τις 21:00. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριες οδοί, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στο μεταξύ, στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης, μετά τον χθεσινό αποκλεισμό όλων των παράδρομων και του βοηθητικού οδικού δικτύου, σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί νέες παρεμβάσεις. Όπως εξηγούν οι αγρότες, λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής πίεσης επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων από κοντινούς παράδρομους που χθες παρέμεναν κλειστοί.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα μπλόκα του Κάστρου Βοιωτίας και της Θήβας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς νέους αποκλεισμούς. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις, στις οποίες οι αγρότες θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα αποφασίσουν για την περαιτέρω κλιμάκωση ή μη των κινητοποιήσεων.

Όπως τονίζουν, καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα θα παραμείνουν ενεργά, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης του αγώνα τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, όπως σημειώνουν.

Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος: Άνοιγμα διοδίων και δρόμων ενόψει Χριστουγέννων

Νέες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματίσει για σήμερα Κυριακή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, στις 11:00 αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή των Καλαβρύτων προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της πόλης των Καλαβρύτων, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματίσει να στήσουν μπλόκο για μία ώρα στις 20:00 στον κόμβο του Κουβαρά, της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων, κοντά στο Αγρίνιο.

Παράλληλα, παραμένει για 16η συνεχόμενη μέρα το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας προγραμματίζουν να ανοίξουν απόψε στις 20:00 τα διόδια της Κλόκοβας στην «Ιονία» οδό, που βρίσκονται αναμασά σε Αντίρριο και Μεσολόγγι.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 14η ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου - Πατρών - Κορίνθου.

Στο μεταξύ, για την Τρίτη και την Τετάρτη προγραμματίζουν να ανοίξουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολύνουν όσους πρόκειται να ταξιδέψουν για την εορταστική περίοδο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία, ενώ το βράδυ του Σαββάτου συμμετείχαν στο άνοιγμα των διοδίων του Ρίου, στην «Ολυμπία» οδό.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ στήθηκε και τρίτο μπλόκο, στην εθνική οδό Πατρών - Τρίπολης, «111», στο ύψος της διασταύρωσης της Αμαλιάδας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, ΕΡΤ