ΙΣΑ: Πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Η ορθολογική διαχείριση των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο»

Διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο του ΙΣΑ με θέμα «Η ορθολογική διαχείριση των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο», απευθυνόμενο σε νοσοκομειακούς παθολόγους και αιματολόγους/ογκολόγους, με στόχο την επικαιροποιημένη επιστημονική ενημέρωση σε ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης ιατρικής: τη μικροβιακή αντοχή και τη συνετή χρήση των αντιβιοτικών.

Η Ελλάδα παραμένει από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη. Η εκπαίδευση των νοσοκομειακών ιατρών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της αντοχής και την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών.

Ο ΙΣΑ διοργανώνει μια ολοκληρωμένη σειρά διαδραστικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, από τον Νοέμβριο 2025 έως το καλοκαίρι 2026 και περιλαμβάνουν διαλέξεις, συζητήσεις περιστατικών, εργαστήρια σε μικρές ομάδες, χρήση τοπικών αντιβιογραμμάτων, προσομοιώσεις και εργαλεία αντιβιοτικής επιτήρησης. Μάλιστα έχουν αξιοποιηθεί τα νέα τεχνικά εργαλεία προκειμένου να είναι διαδραστικά με ενεργή συμμετοχή των ιατρών μέσω εφαρμογής στο κινητό.

Στα σεμινάρια συμμετέχουν ως ομιλητές κορυφαίοι επιστήμονες από τον χώρο της παθολογίας, της λοιμωξιολογίας και της εντατικής θεραπείας.

Στοχεύουν στην πρακτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ιατρών, με έμφαση στην αντιμικροβιακή επιτήρηση, τη σωστή επιλογή θεραπείας και την εφαρμογή τεκμηριωμένων κλινικών πρωτοκόλλων.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε τα εξής: «Η κατάχρηση και η αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία, καθώς οδηγεί με ταχύ ρυθμό στην ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής, περιορίζοντας επικίνδυνα τις θεραπευτικές μας επιλογές. Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει υψηλά ποσοστά κατανάλωσης αντιβιοτικών, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση των ιατρών, εφαρμογή τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων και ενίσχυση των προγραμμάτων ορθολογικής χρήσης στα νοσοκομεία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επενδύει σταθερά στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, γιατί μόνο μέσα από γνώση, επιστημονική ευθύνη και συλλογική προσπάθεια μπορούμε να ανακόψουμε τη μικροβιακή αντοχή και να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τους ασθενείς μας.»

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εισηγήσεις για την επιδημιολογία της μικροβιακής αντοχής στην Ευρώπη και στη χώρα μας, τη σοβαρή πνευμονία της κοινότητας και τη νοσοκομειακή πνευμονία, τη ΧΑΠ και τη λήψη απόφασης για χορήγηση αντιβιοτικών, τη μυκηταιμία από Candida, τον σηπτικό ασθενή και το σηπτικό shock, καθώς και τις λοιμώξεις του ουροποιητικού και τις ιδιαιτερότητες των λοιμώξεων στον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες στρατηγικές περιορισμού της αντοχής στα νοσοκομεία, με αναλύσεις για την υγιεινή των χεριών, την επιτήρηση της χρήσης των αντιβιοτικών και την εμπειρία εφαρμογής προγραμμάτων ορθολογικής χρήσης σε τριτοβάθμια ελληνικά νοσοκομεία, μέσα από τεκμηριωμένα παραδείγματα κλινικής πρακτικής

Ομιλητές είναι οι κ.κ. Γιαμαρέλλου Ελένη, MD, PhD, FESCI, FIDSA, Ομ. Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ – Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Α’ Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Υγεία, Επίτιμη Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, Μέλος Academia Europaea

Δαΐκος Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β’ Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Μητέρα, Επίτιμος Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

Κανελλακοπούλου Κυριακή, Ομ. Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ, Επίτιμη Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

Κυριαζοπούλου Ευδοξία, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ, Β’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Παραμυθιώτου Ελισσάβετ, MD, PhD, Παθολογος, Εντατικολογος, Λοιμωξιολόγος, Συντονιστρια Διευθυντρια ΜΕΘ, ΓΝΑ Λαικο

Πουλάκου Γαρυφαλλιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»

Σακκά Βησσαρία, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»

Συμπάρδη Στυλιανή, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Α’ Παθολογικής Κλινικής ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο Ελευσίνας

Τσερώνη Μαρία, Νοσηλεύτρια, ΜΑ, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Λοιμώξεων, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Χριστάκη Ειρήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Α’ Παθολογική Κλινική και Μονάδα Λοιμώξεων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

