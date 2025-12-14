Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Ένα άτομο κρατείται από την αστυνομία για τους πυροβολισμούς με δύο νεκρούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Ένα άτομο κρατείται από την αστυνομία για τους πυροβολισμούς με δύο νεκρούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
Το Πανεπιστήμιο Μπράουν ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί, την άρση εφαρμογής της εντολής περιορισμού στους χώρους του πανεπιστημίου.

Η αστυνομία της πόλης Πρόβιντενς ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι έχει προσαχθεί ένα άτομο ενδιαφέροντος σε σχέση με τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπως μετέδωσε το NBC 10 WJAR.

Η αστυνομία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού του πρακτορείου ειδήσεων Reuters

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί, την άρση εφαρμογής της εντολής περιορισμού στους χώρους του πανεπιστημίου, παρά το γεγονός ότι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται μία ενεργή σκηνή εγκλήματος.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν το Σάββατο, καθώς οι αρχές ερευνούσαν για τον ύποπτο των πυροβολισμών στο Ροντ Άιλαντ, με συνέπεια το θάνατο δύο φοιτητών και τον τραυματισμό εννέα άλλων στη σχολή Άιβι Λιγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποντάρουν Ελλάδα και για το καλοκαίρι του 2026 οι αεροπορικές

Αγγελίες εργασίας: Ποιες ειδικότητες έχει ανάγκη η ελληνική αγορά και ποιες αναζητά η Ευρώπη - Πως «φιλτράρονται» τα βιογραφικά

Ενεργειακή Φτώχεια: Το κρυφό κοινωνικό κόστος πίσω από το φως και τη θέρμανση

tags:
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider