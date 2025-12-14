ΗΠΑ: Δύο νεκροί από επίθεση ενόπλου στο πανεπιστήμιο Brown

Η ταυτότητα του δράστη που παραμένει ασύλληπτος δεν είναι γνωστή. Ανθρωποκυνηγητό των αρχών για την σύλληψη του. Άγνωστα τα κίνητρα του. Εννιά τραυματίες.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, καθώς οι αρχές αναζητούσαν τον ύποπτο για πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown στο Ρόουντ Άιλαντ, οι οποίοι άφησαν δύο φοιτητές νεκρούς και άλλους εννέα τραυματίες.

Όπως αναφέρει το Reuters, το πανεπιστήμιο με έδρα στο Πρόβιντενς παρέμεινε σε καθεστώς αποκλεισμού για ώρες, αφού ένας ύποπτος με όπλο εισήλθε σε κτίριο όπου φοιτητές έδιναν εξετάσεις. Οι αρχές δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια «συγκεκριμένη, συνεχιζόμενη απειλή» από τον ύποπτο, δήλωσε αργά το Σάββατο ο δήμαρχος του Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι. Ωστόσο, καθώς οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου ερευνούν την περιοχή και διεξάγουν ανθρωποκυνηγητό, η εντολή παραμονής σε ασφαλές καταφύγιο για την πανεπιστημιούπολη και τη γύρω γειτονιά θα παραμείνει προς το παρόν σε ισχύ.

«Η εντολή παραμονής σε ασφαλές καταφύγιο επιτρέπει στις δυνάμεις επιβολής του νόμου να κάνουν τη δουλειά τους στο πρώτο στάδιο της έρευνας», δήλωσε ο Σμάιλι.

Οι δρόμοι γύρω από την πανεπιστημιούπολη ήταν γεμάτοι με οχήματα έκτακτης ανάγκης και τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν σε ολόκληρη την πόλη, καθώς οι αρχές αναζητούσαν τον ένοπλο δράστη, ο οποίος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με αξιωματούχους. Πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) και του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) συνεργάζονται με την τοπική και την πολιτειακή αστυνομία στην έρευνα.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο του υπόπτου, ενός άνδρα πιθανότατα γύρω στα 30, ντυμένου στα μαύρα. Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Πρόβιντενς, Τίμοθι Ο’Χάρα, δήλωσε ότι το άτομο ενδέχεται να φορούσε μάσκα, ωστόσο οι αρχές δεν είναι βέβαιες.

Brown University - "At this time we have found no useful footage from inside the building." Mayor Brett Smiley.



Smiley- "unless we have meaningful updates this will be our last update of the evening."



"At this time we have no further update of the…"

Οι άνδρες της αστυνομίας περισυνέλεξαν κάλυκες από τον τόπο των πυροβολισμών, ωστόσο η αστυνομία δεν είναι ακόμη έτοιμη να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες, δήλωσε ο Ο’Χάρα.

Ο ένοπλος διέφυγε αφού πυροβόλησε φοιτητές μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας στο κτίριο Μηχανικής Barus & Holley του Πανεπιστημίου Brown, όπου οι εξωτερικές πόρτες είχαν παραμείνει ξεκλείδωτες καθώς διεξάγονταν εξετάσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους. Οι ντετέκτιβ διερευνούν τους λόγους για τους οποίους επελέγη η συγκεκριμένη τοποθεσία, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Όσκαρ Πέρεζ, σε συνέντευξη Τύπου.

Όλα ή σχεδόν όλα τα θύματα ήταν φοιτητές, ανέφερε στους δημοσιογράφους η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Brown, Κριστίνα Πάξον. «Αυτή είναι η μέρα που ελπίζει κανείς να μη συμβεί ποτέ - και όμως συνέβη», είπε η Πάξον.

Επτά από τους εννέα τραυματίες νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση αργά το Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Brown, που βρίσκεται στο College Hill στην πρωτεύουσα του Ρόουντ Άιλαντ, Πρόβιντενς, και διαθέτει εκατοντάδες κτίρια, μεταξύ των οποίων αμφιθέατρα, εργαστήρια και φοιτητικές εστίες. Ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς εκτιμάται ότι διέφυγε, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, κατά μήκος ενός συνήθως πολυσύχναστου δρόμου με εστιατόρια και καφετέριες.