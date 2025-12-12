Ειδήσεις | Ελλάδα

Κλιμακώνουν οι αγρότες: Κλειστή η Αθηνών - Θεσσαλονίκης στη Νίκαια, αύριο η κρίσιμη σύσκεψη

Newsroom
Στον κόμβο της Νίκαιας παραμένουν παραταγμένα εκατοντάδες τρακτέρ, με την Εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή.

Με εντεινόμενες κινητοποιήσεις απαντούν οι αγρότες, λίγες μόλις ώρες πριν από τη συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για αύριο στη Νίκαια της Λάρισας και αναμένεται να κρίνει τη συνέχεια των μπλόκων.

Το απόγευμα της Παρασκευής, συμβολικό κομβόι τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας κινήθηκε στο κέντρο της Λάρισας. Τα αγροτικά μηχανήματα διέσχισαν τους δρόμους και στη συνέχεια σταμάτησαν έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών.

Στόχο των αγροτών αποτέλεσαν τα γραφεία του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, καθώς και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα. Εκεί, σε μια κίνηση συμβολισμού, πέταξαν σανό στις εισόδους των γραφείων.

Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή εξυπηρετείται μέσω παραδρόμων, με τη ρύθμιση και την ευθύνη να ανήκουν στην Τροχαία, ώστε να αποφεύγονται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

