Υπογραφή μνημονίου μεταξύ ΕΛΑΣ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ για διερεύνηση ατυχημάτων

Υπογράφηκε σήμερα στην αίθουσα Π. Μπακογιάννης του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφαλείας Μεταφορών και της Ελληνικής Αστυνομίας. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτριος Μάλλιος και η αναπληρώτρια πρόεδρος (και προέδρος του σιδηροδρομικού τομέα) του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ., Σοφία Σωτηροπούλου.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: «Το μνημόνιο εστιάζει στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας κατά τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων, την ταχύτερη μεταφορά τεχνογνωσίας και αμοιβαία παροχή υπηρεσιών και μέσων στο πλαίσιο της διερεύνησής τους, καθώς και στη διαρκή εκπαίδευση, ενημέρωση και συμμετοχή σε ασκήσεις, του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντικείμενο τη διαχείριση ατυχημάτων».

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο γενικός διευθυντής Επιτελικού Συντονισμού, ο διευθυντής Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, η διευθύντρια Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης και αξιωματικοί υπηρεσιών που σχετίζονται με το αντικείμενο του μνημονίου.