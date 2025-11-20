Πεσκόφ: Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει να εξαλείφει τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης στην Ουκρανία

Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα πρέπει να εξαλείφει τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, σημειώνοντας ότι, αν και υπάρχουν επαφές με τις ΗΠΑ, δεν γίνονται επί του παρόντος διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον πάνω σε ένα σχέδιο τέτοιου είδους.

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ένα πλαίσιο που έχουν καταρτίσει οι ίδιες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη και ορισμένα όπλα, δήλωσαν χθες, Τετάρτη, δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, ο οποίος δημοσίευσε πρώτος πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο 28 σημείων, ανέφερε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη θα λάβουν εγγύηση ασφαλείας από τις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση από το Κίεβο στη Ρωσία τμημάτων της ανατολικής Ουκρανίας, τα οποία δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο της Μόσχας.

Το Κρεμλίνο σημείωσε ότι δεν έχει τίποτα να προσθέσει σε αυτά που είχαν ειπωθεί στη συνάντηση κορυφής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο στο Άνκορατζ στην Αλάσκα.

«Δεν μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα το καινούργιο σε αυτά που ειπώθηκαν στο Άνκορατζ», είπε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, διευκρινίζοντας ότι δεν διεξάγονται επίσημες διαβουλεύσεις ή διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ επί ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

«Τέτοιου είδους διαβουλεύσεις δεν διεξάγονται επί του παρόντος. Υπάρχουν βεβαίως επαφές, αλλά δεν υπάρχει καμία διαδικασία η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί διαβουλεύσεις», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν ο Πούτιν ενημερώθηκε για το φερόμενο ως «ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων», ο Πεσκόφ απάντησε: «Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτά που έχω ήδη πει.

«Μια διευθέτηση θα πρέπει να οδηγήσει στην εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων αυτής της σύγκρουσης», τόνισε.

Ο Πούτιν περιγράφει τον πόλεμο ως σημείο καμπής στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ταπείνωσε τη Ρωσία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, διευρύνοντας το NATO και καταπατώντας την, όπως θεωρεί ο ίδιος, σφαίρα επιρροής της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας και της Γεωργίας.

Ο Πούτιν έχει αξιώσει η Ουκρανία να εγκαταλείψει τις προσδοκίες της να ενταχθεί στο NATO, να δηλώσει ότι είναι ουδέτερη χώρα και να περιορίσει τις ένοπλες δυνάμεις της.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ηγέτες δυτικοευρωπαϊκών χώρων και η Ουκρανία θεωρούν τον πόλεμο στην Ουκρανία μια ιμπεριαλιστικού τύπου αρπαγή γης και έχουν επανειλημμένως δεσμευτεί για την ήττα των ρωσικών δυνάμεων.