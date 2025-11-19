Axios: «Κρυφό» σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται κρυφά με τη Ρωσία για να καταρτίσει ένα νέο σχέδιο με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως αποκαλύπτει το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους.

Το σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ είναι εμπνευσμένο από την επιτυχημένη προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για συμφωνία στη Γάζα.

Κορυφαίος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι είναι αισιόδοξος για το σχέδιο. Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα αντιμετωπίσουν την πρωτοβουλία η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές της.

Τα 28 σημεία του σχεδίου εμπίπτουν σε τέσσερις γενικές ενότητες, ανέφεραν οι πηγές στο Axios:

ειρήνη στην Ουκρανία,

εγγυήσεις ασφάλειας,

ασφάλεια στην Ευρώπη και

μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Δεν είναι σαφές πώς το σχέδιο προσεγγίζει αμφιλεγόμενα ζητήματα όπως ο εδαφικός έλεγχος στην ανατολική Ουκρανία - όπου οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν αργά, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερη γη σε σχέση με τις ρωσικές απαιτήσεις.

Ο ρόλος του Γουίτκοφ

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της σύνταξης του σχεδίου και το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος διαχειρίζεται το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας και ασχολείται επίσης ενεργά με τη διπλωματία για την Ουκρανία, δήλωσε στο Axios σε συνέντευξή του τη Δευτέρα ότι πέρασε τρεις ημέρες συναναστρεφόμενος με τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας του Τραμπ όταν ο Ντμίτριεφ επισκέφθηκε το Μαϊάμι από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Ο Ντμίτριεφ εξέφρασε αισιοδοξία για τις πιθανότητες επιτυχίας της συμφωνίας, επειδή, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση ακούγεται πραγματικά», τόνισε.

Ο Γουίτκοφ αναμενόταν να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη στην Τουρκία, αλλά ανέβαλε το ταξίδι του, δήλωσαν Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, σε συνάντηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Μαϊάμι, επιβεβαίωσε Ουκρανός αξιωματούχος στο Axios.

«Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανοί εργάζονται πάνω σε κάτι», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος. «Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί αυτός ο άσκοπος πόλεμος εάν επιδειχθεί ευελιξία», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Τραμπ - Πούτιν

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε στο Axios ότι η βασική ιδέα ήταν να ληφθούν υπόψη οι αρχές που συμφώνησαν ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο και να υποβληθεί μια πρόταση «για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά και για το πώς να αποκατασταθούν οι δεσμοί ΗΠΑ-Ρωσίας και να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες ασφαλείας της Ρωσίας».

«Είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, που ουσιαστικά λέει: «Πώς μπορούμε πραγματικά να φέρουμε, επιτέλους, διαρκή ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία;», είπε.

Στόχος είναι να συνταχθεί ένα έγγραφο προς αυτή την κατεύθυνση πριν από την επόμενη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν, σύμφωνα με τον Ντμίτριεφ. Τα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ των ηγετών παραμένουν προς το παρόν σε αναμονή.

Σημείο τριβής

Ο Ντμίτριεφ τόνισε ότι αυτή η προσπάθεια είναι εντελώς άσχετη με την πίεση που ασκείται υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σύνταξη ενός ειρηνευτικού σχεδίου τύπου Γάζας για την Ουκρανία, το οποίο, όπως είπε, δεν είχε καμία πιθανότητα επιτυχίας επειδή αγνοεί τις θέσεις της Ρωσίας.

Ο Ρώσος απεσταλμένος ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά βρισκόταν τώρα στη διαδικασία εξήγησης των «οφελών» της τρέχουσας προσέγγισής της στους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους.

«Αυτό συμβαίνει με το υπόβαθρο ότι η Ρωσία σίγουρα έχει επιπλέον επιτυχίες στο πεδίο της μάχης», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η επιρροή της Μόσχας αυξάνεται.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει να ενημερώνει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους για το νέο σχέδιο, εκτός από τους Ουκρανούς.

Ο αξιωματούχος επισήμανε ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα να πειστούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι και είπε ότι το σχέδιο θα προσαρμοστεί με βάση τις απόψεις των διαφόρων μερών.

«Πιστεύουμε ότι η χρονική συγκυρία είναι καλή για το σχέδιο. Αλλά και τα δύο μέρη θα πρέπει επιδείξουν πρακτική και ρεαλιστική στάση», πρόσθεσε.