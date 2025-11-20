Γάλλος ΥΠΕΞ για Ουκρανία: Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση

Οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην έναρξη διαπραγματεύσεων για ειρήνη στην Ουκρανία είναι καλοδεχούμενες, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι το Κίεβο και η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχουν.

«Όλες οι διαπραγματεύσεις σχετικά με μια κατάπαυση του πυρός, και μάλιστα οποιαδήποτε περαιτέρω ειρηνική εξέλιξη στην Ουκρανία, μπορούν να συζητηθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνον με την Ουκρανία», σημείωσε ο Βάντεφουλ προσερχόμενος σε σύνοδο με τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

«Και η Ευρώπη θα πρέπει να συμμετέχει», τόνισε.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι αυτός που στέκεται εμπόδιο στην ειρήνευση στην Ουκρανία, δήλωσε παράλληλα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό προσερχόμενος στη σύνοδο με τους ομολόγους του της ΕΕ στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι ο ουκρανικός λαός δεν θέλει καμία συνθηκολόγηση.

«Οι Ουκρανοί... δεν θέλουν οποιαδήποτε μορφή συνθηκολόγησης», τόνισε, σημειώνοντας ότι «ειρήνη δεν μπορεί να είναι η συνθηκολόγηση».

Οι Ευρωπαίοι θα υπερασπιστούν την αρχή μιας «δίκαιης» και «βιώσιμης» ειρήνης, υπενθύμισε επίσης ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

«Θέλουμε μια βιώσιμη ειρήνη που θα περιβάλλεται από εγγυήσεις που είναι απαραίτητες για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα επίθεση από τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν», υπογράμμισε. Είναι σαφές ότι η Ρωσία δεν θέλει σοβαρές ειρηνευτικές συνομιλίες, δήλωσε επίσης στο ίδιο μήκος κύματος η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

«Αυτό που εμείς, ως Ευρωπαίοι, υποστηρίζαμε πάντα είναι η μακροχρόνια και δίκαιη ειρήνη και χαιρετίζουμε οποιεσδήποτε προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό. Βεβαίως, για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται να εμπλακούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι», είχε δηλώσει νωρίτερα η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας προσερχόμενη στη σύνοδο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που προβλέπει το Κίεβο να αποδεχθεί κυρίως την παραχώρηση εδαφών και τη μείωση του στρατού του στο μισό.

Σύμφωνα με δηλώσεις στο AFP υψηλόβαθμου Ουκρανού αξιωματούχου, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, αυτό το νέο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο δείχνει να επανέρχεται στους μαξιμαλιστικούς όρους που είχε προβάλει προηγουμένως η Ρωσία, αξιώσεις που οι ουκρανικές αρχές απέρριψαν λέγοντας ότι ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση.

Οι ουκρανικές αρχές ενημερώθηκαν για το αμερικανικό αυτό σχέδιο, αλλά χωρίς να γνωρίζουν αν αυτό υποστηρίχθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ή προήλθε από το περιβάλλον του.

Αυτό επαναλαμβάνει κυρίως το ρωσικό αφήγημα, δήλωσε επίσης από την πλευρά του υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. Η Μόσχα προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή καθώς οι κυρώσεις, ιδίως οι αμερικανικές στις εξαγωγές της πετρελαίου, αρχίζουν να έχουν αποτέλεσμα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ