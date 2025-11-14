Γάζα: Το νοσοκομείο Νάσερ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστινίων

Το νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που σύναψαν Χαμάς και Ισραήλ.

Το νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που σύναψαν Χαμάς και Ισραήλ.

Τα λείψανα έφτασαν στο νοσοκομείο «στο πλαίσιο της 13ης σειράς ανταλλαγών σορών, με την οποία ανέρχεται σε 330 ο συνολικός αριθμός» των νεκρών Παλαιστινίων που έχουν παραδοθεί από το Ισραήλ.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που υπεγράφη υπό την πίεση των ΗΠΑ, το Ισραήλ πρέπει να παραδίδει 15 σορούς Παλαιστινίων για κάθε σορό Ισραηλινού ομήρου που του επιστρέφει η Χαμάς.

Χθες Πέμπτη το βράδυ οι ισραηλινές αρχές επιβεβαίωσαν ότι παρέλαβαν τη σορό του Μενί Γκοντάρντ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αφού τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη συμφωνία εκεχειρία, στις 10 Οκτωβρίου, η Χαμάς απελευθέρωσε μονομιάς τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε, με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ. Παράλληλα έχει επιστρέψει 25 από τις 28 σορούς που κρατούσε.

Τα λείψανα των τριών τελευταίων ομήρων ανήκουν σε δύο Ισραηλινούς και έναν Ταϊλανδό εργάτη που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ