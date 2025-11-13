Schneider Electric: Ανοίγει τον δρόμο για την παγκόσμια ανάπτυξη των καυσίμων e-μεθανόλης

Η εγκατάσταση τροφοδοτείται από ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο φωτοβολταϊκό πάρκο Kassø ισχύος 304 MW, το μεγαλύτερο στη Σκανδιναβία και αξιοποιεί βιογενές CO₂ από κοντινές πηγές για την παραγωγή έως και 42.000 τόνων e-μεθανόλης ετησίως.

Η Schneider Electric παρείχε την τεχνολογική υποδομή πίσω από την εγκατάσταση Kassø Power- to-X (PtX) της European Energy, το πρώτο εμπορικά βιώσιμο εργοστάσιο e-μεθανόλης στον κόσμο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο σχεδιασμός της Schneider Electric, προσανατολισμένος στο μέλλον, ενισχύει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα κόστους, ενώ παράλληλα διασφαλίζει αξιοπιστία, ασφάλεια και βιωσιμότητα — δημιουργώντας ένα επεκτάσιμο πρότυπο, καθοριστικής σημασίας για την επιτάχυνση της παραγωγής πράσινης ενέργειας.

Η εγκατάσταση τροφοδοτείται από ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο φωτοβολταϊκό πάρκο Kassø ισχύος 304 MW, το μεγαλύτερο στη Σκανδιναβία και αξιοποιεί βιογενές CO₂ από κοντινές πηγές για την παραγωγή έως και 42.000 τόνων e-μεθανόλης ετησίως. Η ποσότητα αυτή επαρκεί για να κρατήσει ένα σύγχρονο επιβατικό αεροσκάφος σε συνεχή πτήση για περισσότερες από 4.200 ώρες, δηλαδή για 175 ημέρες στον αέρα.

Σήμερα, οι εναλλακτικές λύσεις χαμηλού άνθρακα στη μεθανόλη αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής. Ωστόσο, σύμφωνα με τον IRENA, η ζήτηση για e-μεθανόλη και βιομεθανόλη ενδέχεται να φτάσει τα 500 εκατομμύρια τόνους έως το 2050, καθώς οι βιομηχανίες επιταχύνουν τις προσπάθειες επίτευξης των κλιματικών στόχων. Η εμπορική ανάπτυξη της e-μεθανόλης είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα για τους τομείς που δύσκολα ηλεκτροδοτούνται, όπως η χημική βιομηχανία, η αεροπορία και η ναυτιλία, προκειμένου να απανθρακοποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να ανοίξουν τον δρόμο για μια παγκόσμια οικονομία καθαρών καυσίμων.

Η τεχνολογία της Schneider Electric αποτελεί τη βάση της εμπορικής επιτυχίας του εργοστασίου Kassø, προσφέροντας μια πλήρως ολοκληρωμένη λύση αυτοματισμού, διαχείρισης ενέργειας και λογισμικού, η οποία βελτιστοποιεί κάθε στάδιο της παραγωγής ώστε να ενισχύεται η απόδοση, η αξιοπιστία και η αποδοτικότητα κόστους. Με αυτόν τον τρόπο, η e-μεθανόλη γίνεται πιο ανταγωνιστική και εμπορικά βιώσιμη.

Τεχνολογικός πυρήνας για επιχειρησιακή αριστεία

Η τεχνολογική υποδομή της European Energy βασίζεται στην προηγμένη αρχιτεκτονική αυτοματισμού της Schneider Electric, η οποία περιλαμβάνει Modicon M580 PLCs, προσφέροντας αυτοματισμό υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη κυβερνοασφάλεια και ευφυή ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Οι πιστοποιημένες μονάδες ασφαλείας Safety Integrity Level (SIL) και τα προηγμένα διαγνωστικά εξασφαλίζουν ασφαλή και ανθεκτική λειτουργία, ακόμη και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα.

Οι μετατροπείς συχνότητας Altivar Process χαμηλής τάσης προσθέτουν ευφυή έλεγχο κινητήρων με ενσωματωμένη παρακολούθηση ενέργειας και βελτιστοποίηση διεργασιών, μειώνοντας την κατανάλωση και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Οι μετασχηματιστές Trihal προσφέρουν ασφαλή από φωτιά, χαμηλής συντήρησης απόδοση, με IoT-enabled θερμική παρακολούθηση, που αποτρέπει την υπερθέρμανση και τα μη προγραμματισμένα διαστήματα διακοπής λειτουργίας.

Όλα τα συστήματα ενοποιούνται μέσω της πλατφόρμας AVEVA System Platform, η οποία προσφέρει εποπτεία λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο και κεντρικό έλεγχο σε πολλαπλές εγκαταστάσεις. Η ευέλικτη αρχιτεκτονική της υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός Ενοποιημένου Κέντρου Λειτουργιών (Unified Operations Center - UOC), διευκολύνοντας τη λήψη ταχύτερων αποφάσεων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των χειριστών, τις απομακρυσμένες λειτουργίες και την απλοποιημένη μηχανική. Επιπλέον, η προσέγγιση Cybersecurity by Design της Schneider Electric διασφαλίζει ασφαλείς, απομακρυσμένες και υβριδικές λειτουργίες, προστατεύοντας τις υποδομές και διατηρώντας τη συμμόρφωση σε ολόκληρο το παγκόσμιο δίκτυο της European Energy.

«Το έργο αυτό σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή στην πορεία προς την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας», δήλωσε η Gwenaelle Avice Huet, Executive Vice President, Industrial Automation της Schneider Electric. «Ενσωματώνοντας αυτοματισμό, ενεργειακή διαχείριση και λογισμικό σε μια ενοποιημένη λύση, βοηθάμε την European Energy να μειώσει τους χρόνους διακοπής λειτουργίας, τις εκπομπές και το λειτουργικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε την απόδοση, την αξιοπιστία και την ασφάλεια. Μαζί, δημιουργούμε ένα κλιμακώσιμο και αναπαραγώγιμο μοντέλο, ικανό να επιταχύνει την παγκόσμια ανάπτυξη εμπορικών μονάδων παραγωγής e-μεθανόλης και να οδηγήσει τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.»