Το Ισραήλ άνοιξε και πάλι το πέρασμα Ζικίμ στη βόρεια Γάζα για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας

Το Ισραήλ άνοιξε και πάλι σήμερα το πέρασμα Ζικίμ στη βόρεια Γάζα για να επιτρέψει την είσοδο φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα, ανακοίνωσε η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τη ροή βοήθειας στη Γάζα.

Οι υπηρεσίες αρωγής των Ηνωμένων Εθνών ζητούσαν το εκ νέου άνοιγμα του περάσματος για να εισέλθει περισσότερη βοήθεια στο κατεστραμμένο βόρειο τμήμα του θύλακα, ιδιαίτερα μετά την εκεχειρία του περασμένου μήνα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η υπηρεσία ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA) δήλωσε ότι το πέρασμα έκλεισε στις 12 Σεπτεμβρίου και καμία ανθρωπιστική οργάνωση δεν μπόρεσε έκτοτε να μεταφέρει προμήθειες στον θύλακα. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο αναφορικά με τους λόγους για το κλείσιμο του περάσματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της COGAT, το πέρασμα άνοιξε «σύμφωνα με οδηγία του πολιτικού κλιμακίου».

«Η βοήθεια θα μεταφερθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς οργανώσεις ύστερα από λεπτομερείς επιθεωρήσεις ασφαλείας από την Αρχή Χερσαίων Σημείων Διέλευσης του υπουργείου Άμυνας», ανέφερε η COGAT.

