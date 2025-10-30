Απάντηση Κικίλια σε Ντ. Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών

Στην ΕΔΕ που διατάχθηκε για το περιστατικό βιαιοπραγίας σε ηλικιωμένο επιβάτη πλοίου από τον Λιμενάρχη Χανίων, αναφέρθηκε με παρέμβασή του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας στον Rea FM.

Για το θέμα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την ΕΔΕ για τον λιμενάρχη Χανίων για τον ξυλοδαρμό 72χρονου από 36χρονο σε γκαράζ πλοίου τοποθετήθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, μετά την ενόχληση που εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη για την απόφαση αυτή.

Μιλώντας στον Real FM, ο κ. Κικίλιας στον Real FM δήλωσε:

«Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε να τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε 'για λόγους ανθρωπιάς'. Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη. Διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρξε παράλειψη ή όχι, προβλέπεται στο νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο» τόνισε.

«Να μη διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας, επειδή αφορά σε κρατικούς υπαλλήλους. Αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής των ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών. Ειδικά για τον Λιμενάρχη Χανίων, είθισται στη διαδικασία μιας ΕΔΕ, να μην παραμένει στη θέση ευθύνης ο διερευνώμενος, για να μην παρακωλύεται η έρευνα» πρόσθεσε.

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη η οποία εξέφρασε την ενόχληση της για την ΕΔΕ σε βάρος του λιμενάρχη Χανίων μετά από την καταγγελία 72χρονου για ξυλοδαρμό από 36χρονο σε γκαράζ πλοίου

Η βουλευτής της ΝΔ αφού έκανε λόγο στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ για έναν άνθρωπο που «έβγαλε πέρα αυτό το καλοκαίρι μία από τις δυσκολότερες ασκήσεις» με τη διαχείριση των μεταναστών αλλά και τη διαφύλαξη της τάξης στα καράβια της γραμμής, σχολίασε ότι «έγινε ΕΔΕ λες και ήταν κάτι το πρωτοφανές και δεν έχει ποτέ ξανασυμβεί».

Σύμφωνα με την ίδια η απόφαση έχει εξοργίσει όλα τα Χανιά αλλά και τους τοπικούς βουλευτές «συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη» γιατί «ένας άνθρωπος που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο λιμενικό», καθώς μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ ο λιμενάρχης έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Κάνοντας λόγο, δε, για «παρορμητική απόφαση» του αρμόδιου υπουργού επισήμανε ότι αυτό συνέβη την ώρα που «δίνει μια μάχη ο Μητσοτάκης, λέει ότι φαινόμενα αλαζονείας πρέπει να παταχθούν και να ‘το, στα Χανιά το έχουμε και το έχουμε ακέραιο».

«Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά» πρόσθεσε η κυρία Μπακογιάννη.

Όπως είπε για τον «εξαιρετικό» λιμενάρχη Χανίων είναι «ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κύρος, χαμηλών τόνων, έντιμος» περιγράφοντας το συμβάν που προκάλεσε την ΕΔΕ και τη διαθεσιμότητά του: «Όποιος από εμάς έχει ταξιδέψει με πλοία και είναι κοινός θνητός και βγαίνει μόνος του με το αυτοκίνητο, ξέρει ότι κάθε δεύτερη μέρα τουλάχιστον, ένα καβγάς στο πλοίο θα γίνει. Γιατί; Γιατί ο μπροστινός που έχει παρκάρει έξω-έξω καθυστερεί λίγο. Αυτός, λοιπόν, συνήθως υβρίζεται από όλους τους υπόλοιπους, άλλοι κορνάρουν και γίνεται χαμός. Έγινε ένα συμβάν, πιαστήκαν στα χέρια ένας νεαρός με έναν άνθρωπο μεγαλύτερο. «Καταγράφηκε το συμβάν, τελείωσε η υπόθεση. Εμείς είμαστε και λίγο θερμόαιμοι σε αυτό τον νομό. Και ω του θαύματος, ο Λιμενάρχης τίθεται σε διαθεσιμότητα, ξεκινάει ΕΔΕ, λες και έγινε κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές και δεν έχει ποτέ ξανασυμβεί. Και βγαίνουνε όλα τα Χανιά. Όταν σας λέω όλα τα Χανιά, μιλάμε όλοι οι βουλευτές, τέσσερις είμαστε στα Χανιά, συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη. Όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και λέει «για όνομα του Θεού».

«Ένας άνθρωπος που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο λιμενικό γιατί; Για την παρορμητική απόφαση του υπουργού να προχωρήσει, χωρίς φαντάζομαι να ξέρει και όλα τα σχετικά στοιχεία. Και είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν. Δίνει μια μάχη ο Μητσοτάκης, λέει ότι φαινόμενα αλαζονείας πρέπει να παταχθούν και να ‘το, στα Χανιά το έχουμε και το έχουμε ακέραιο. Αυτή την εικόνα, η οποία τώρα αδικεί μια ολόκληρη κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση που έκανε χθες αυτό, θα μου πείτε δεν είναι Αθήνα, δεν είναι το κέντρο, ποιος να ασχοληθεί και τα λοιπά με τα Χανιά, με ένα λιμενάρχη. Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά. Και λυπάμαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, για αυτό το συμβάν, διότι πραγματικά έχει φέρει μια τεράστια αναστάτωση» συνέχισε η κυρία Μπακογιάννη.

Καταλήγοντας η βουλευτής Χανίων είπε: «Στα Χανιά σήμερα σε όποιον πας και θα σου πουν όλοι ότι είναι άδικο και όταν ο λαός νιώθει ότι συμβαίνει κάτι το οποίο είναι άδικο, ξεσηκώνεται. Πώς να το κάνουμε; Και θα ακούσω, δεν έχω καμία αμφιβολία, για ρουσφέτια. Σας διαβεβαιώ, πρώτον, κανένας δεν ασχολήθηκε με τις επιλογές του λιμενικού, ούτε είμαστε μέσα σε θέση να ξέρουμε ποιος και τι μπαίνει σε κάθε θέση, όχι σε άλλες θέσεις αλλά στο λιμενικό δεν ξέρουμε . Από την άλλη μεριά, η πορεία των ανθρώπων αποδεικνύει την αξία τους. Και η πορεία αυτού του ανθρώπου την απέδειξε. Άρα, μιλάμε για μια αποκατάσταση δικαιοσύνης».