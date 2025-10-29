Ειδήσεις | Ελλάδα

ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται την Παρασκευή τα κοινωνικά επιδόματα, ύψους 188.108.716 ευρώ

Την Παρασκευή, 31/102025, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 188.108.716 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

- Επίδομα Στέγασης: 175.148 δικαιούχοι - 20.915.876 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.472 δικαιούχοι - 37.040.658 ευρώ

- Αναπηρικά: 200.370 δικαιούχοι - 94.063.944 ευρώ

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής:516 δικαιούχοι - 171.683ευρώ

- Επίδομα Ομογενών: 5.063 δικαιούχοι - 178.622 ευρώ

- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι -4.868.812 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.477 δικαιούχοι - 9.431.102 ευρώ

- Έξοδα Κηδείας: 71 δικαιούχοι - 56.760 ευρώ

- Επίδομα Γέννησης: 10.259 δικαιούχοι - 13.637.450 ευρώ

- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 3.727δικαιούχοι - 1.908.000 ευρώ

- Κόκκινα Δάνεια: 2.576 δικαιούχοι-244.531 ευρώ

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι - 21.000 ευρώ

- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 337 δικαιούχοι -36.053 ευρώ

- Επίδομα Αναδοχής:582 δικαιούχοι - 460.190 ευρώ

- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού:2.205 δικαιούχοι -1.721.171 ευρώ

- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.771 δικαιούχοι 3.352.863 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 609.258

Σύνολο καταβολών: 188.108.716 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

