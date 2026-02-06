Ειδήσεις | Ελλάδα

ΣΤΑΣΥ: Τροποποιήσεις δρομολογίων του τραμ λόγω έργων στις 7 και 8 Φεβρουαρίου

ΣΤΑΣΥ: Τροποποιήσεις δρομολογίων του τραμ λόγω έργων στις 7 και 8 Φεβρουαρίου
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή (7-8 Φεβρουαρίου) από την έναρξη της λειτουργίας ως τις 17:00, στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», λόγω έργων στη λεωφόρο Βασ. Όλγας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

