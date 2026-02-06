Θετικό φίνις στις ευρωαγορές - «Βουτιά» 24% της Stellantis

Αντέστρεψαν το αρχικό αρνητικό κλίμα, ολοκληρώνοντας τελικά με κέρδη οι δείκτες στις ευρωαγορές στην τελευταία συνεδρίαση μίας εβδομάδας γεμάτης μεταβλητότητα και... ΕΚΤ.

Αντέστρεψαν το αρχικό αρνητικό κλίμα, ολοκληρώνοντας τελικά με κέρδη οι δείκτες στις ευρωαγορές στην τελευταία συνεδρίαση μίας εβδομάδας που χαρακτηρίστηκε από πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων και κυρίως την πρώτη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2026, όπου πάτησε «παύση» για 5η φορά.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε στο +0,89% στις 617,07 μονάδες, αντιστρέφοντας τις αρχικές απώλειες. Ο Euro Stoxx 50 ενισχύθηκε 1,2% στις 5.996 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 0,93% στις 24.719 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ανέβηκε 0,43% στις 8.273 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε στο 0,59% στις 10.369 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε άνοδο 0,13% στις 45.877 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε κέρδη 1,11% στις 17.943 μονάδες.

Στο ταμπλό, η δανέζικη Orsted κέρδισε 3,5% αφού τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου έδειξαν αύξηση των εσόδων κατά 9,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 25,1 δισ. κορόνες, εντός του εύρους των 24-27 δισ. κορόνων που είχε προβλέψει, με καθαρά κέρδη για το έτος ύψους 3,2 δισ. κορόνες.

Επιπλέον, «βουτιά» 24,3% πραγματοποίησε η μετοχή της Stellantis στο Χρηματιστήριο του Μιλάνο, αφότου η αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε ότι αναμένει ζημίες 22 δισ. ευρώ από την αναδιάρθρωση προκειμένου να επιταχυνθεί η κυκλοφορία ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων.

Στα μάκρο της ημέρας, περισσότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι εξαγωγές της Γερμανίας τον Δεκέμβριο 2025, ωστόσο η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά την ίδια περίοδο.

Συγκεκριμένα, οι γερμανικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 4% τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για αύξηση 1% σε δημοσκόπηση του Reuters. Από την άλλη, η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία υποχώρησε 1,9% περισσότερο από το ό,τι αναμενόταν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν πτώση 0,3%.