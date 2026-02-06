Ο ΟΑΣΕ είναι έτοιμος να φιλοξενήσει τον Σεργκέι Λαβρόφ στη συνέλευση των ΥΠΕΞ στο Λουγκάνο

Ο εν ενεργεία πρόεδρος του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη) Ινιάτσιο Κασίς δήλωσε ότι ο ΟΑΣΕ είναι έτοιμος να φιλοξενήσει τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη συνέλευση των υπουργών Εξωτερικών που θα πραγματοποιηθεί στο Λουγκάνο της Ελβετίας.

Ο εν ενεργεία πρόεδρος του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη) Ινιάτσιο Κασίς δήλωσε ότι ο ΟΑΣΕ είναι έτοιμος να φιλοξενήσει τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη συνέλευση των υπουργών Εξωτερικών που θα πραγματοποιηθεί στο Λουγκάνο της Ελβετίας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ