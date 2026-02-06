Πολιτική | Διεθνή

Ο ΟΑΣΕ είναι έτοιμος να φιλοξενήσει τον Σεργκέι Λαβρόφ στη συνέλευση των ΥΠΕΞ στο Λουγκάνο

Σεργκέι Λαβρόφ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο εν ενεργεία πρόεδρος του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη) Ινιάτσιο Κασίς δήλωσε ότι ο ΟΑΣΕ είναι έτοιμος να φιλοξενήσει τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη συνέλευση των υπουργών Εξωτερικών που θα πραγματοποιηθεί στο Λουγκάνο της Ελβετίας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

