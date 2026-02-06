Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property

To ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα χωρίς την εκλογή νέου μέλους, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Χριστόφορου Στράτου.

Η Noval Property ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 04.02.2026, ομοφώνως αποφάσισε:

(α) τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα, υφιστάμενα, οκτώ (8) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την εκλογή νέου μέλους, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Χριστόφορου Στράτου του Ιάσωνα, συμφώνως με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και όπως επιτρέπεται κατ΄ άρθρον 7 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αναφέρεται κατωτέρω.

(β) την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, ως ακολούθως:

1) Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2) Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλέους, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικό Μέλος.

3) Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος.

4) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5) Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.