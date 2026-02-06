Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property
To ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα χωρίς την εκλογή νέου μέλους, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Χριστόφορου Στράτου.

Η Noval Property ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 04.02.2026, ομοφώνως αποφάσισε:

(α) τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα, υφιστάμενα, οκτώ (8) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την εκλογή νέου μέλους, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Χριστόφορου Στράτου του Ιάσωνα, συμφώνως με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και όπως επιτρέπεται κατ΄ άρθρον 7 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως αναφέρεται κατωτέρω.

(β) την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, ως ακολούθως:

1) Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2) Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλέους, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικό Μέλος.

3) Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος.

4) Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5) Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6) Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7) Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΦΚΑ: Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη από 1η Μαρτίου

Ακίνητα: «Τρέχουν» οι τιμές, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν - Η τάση και οι ακριβές περιοχές

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι υποβάλλουν για πρώτη φορά - Τι ισχύει για τους 18άρηδες

tags:
Noval Property
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider