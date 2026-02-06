Ερντογάν - Σίσι: Deal πώλησης όπλων αξίας 350 εκατ. δολαρίων

Σε συμφωνία πώλησης όπλων αξίας 350 εκατ. δολαρίων κατέληξαν Άγκυρα και Κάιρο στην επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι

Σε συμφωνία πώλησης όπλων αξίας 350 εκατ. δολαρίων κατέληξαν Άγκυρα και Κάιρο. Ειδικότερα, η τουρκική εταιρεία προμήθειας όπλων, Mechanical and Chemical Industry Corporation (MKE), υπέγραψε μια σημαντική συμφωνία εξαγωγής με το αιγυπτιακό Υπουργείο Άμυνας, η οποία περιλαμβάνει την πώληση πυρομαχικών και την εγκατάσταση γραμμών παραγωγής στην Αίγυπτο.

Πηγές που επικαλείται το Middle East Eye αναφέρουν ότι η συνολική αξία του deal που υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αίγυπτο την Τετάρτη, όπου συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι ανέρχεται σε 350 εκατ. δολάρια. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο τεταμένων σχέσεων, οι δύο χώρες ξεκίνησαν με επιτυχία μια προσέγγισή τους το 2023, αλληλοδιορίζοντας πρέσβεις στις πρωτεύουσες.

Το σύστημα, που αναπτύχθηκε από την MKE για την αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών, ιδίως μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θα πωληθεί για 130 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με πηγές. Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε επίσης ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας, η MKE θα δημιουργήσει ένα εργοστάσιο πυρομαχικών πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς 155 χιλιοστών στην Αίγυπτο, μαζί με εγκαταστάσεις παραγωγής πυρομαχικών 7,62 χιλιοστών και 12,7 χιλιοστών.

Πηγές ανέφεραν ότι τα υπόλοιπα 220 εκατ. δολάρια της συμφωνίας θα καλύψουν το κόστος αυτών των επενδύσεων. «Για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων παραγωγής που θα δημιουργηθούν και για να ενισχυθεί το εξαγωγικό δυναμικό στην Αίγυπτο και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της MKE και των αιγυπτιακών αρχών για την ίδρυση μιας κοινοπραξίας», πρόσθεσε το υπουργείο.

Ιδρυθείσα το 1950, η MKE είναι από καιρό ο κύριος προμηθευτής πυρομαχικών και όπλων στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Το 2021, η εταιρεία αναδιαρθρώθηκε ως εταιρεία, εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές της και ξεκινώντας φιλόδοξα έργα που στοχεύουν να γίνουν ένας ανταγωνιστικός προμηθευτής όπλων, ικανός να εξάγει στο ΝΑΤΟ και άλλους εταίρους. Η MKE εξήγαγε επίσης το σύστημα αεράμυνας Tolga στο Κατάρ τον περασμένο μήνα.

Το σύστημα παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που συνδυάζει έλεγχο, ραντάρ, ηλεκτροοπτικά συστήματα, ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα, οπλικά συστήματα διαφόρων διαμετρημάτων και ειδικά σχεδιασμένα πυρομαχικά. Το σύστημα εξουδετερώνει τις εναέριες απειλές χρησιμοποιώντας τόσο ηλεκτρονικές (soft-kill) όσο και φυσικές (hard-kill) μεθόδους σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.