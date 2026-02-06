Wall Street: Αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση - «Βουτιά» πάνω από 8% της Amazon

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στην Wall Street στην συνεδρίαση της Παρασκευής, θέλοντας να βάλουν στο τριήμερο πτωτικό σερί των S&P 500 και Nasdaq.

Ανοδική αντίδραση καταγράφεται στην Wall Street στην συνεδρίαση της Παρασκευής, με τους δείκτες να επιχειρούν να βάλουν τέλος στο τριήμερο πτωτικό σερί των S&P 500 και Nasdaq, και να κλείσουν θετικά μία εβδομάδα έντονης μεταβλητότητας όπου οι επενδυτές είχαν να διαχειριστούν από τις έντονες πιέσεις στα κρυπτονομίσματα και την απογοήτευση που επικρατεί γύρω από τις μετοχές τεχνολογίας, μέχρι ένα τρελό roller coaster στα πολύτιμα μέταλλα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 1,32% στις 49.555 μονάδες, ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 ανεβαίνει 1,14% στις 6.856 μονάδες, ενώ τεχνολογικός δείκτης ο Nasdaq βρίσκεται στο +1,25% στις 22.718 μονάδες.

H αγορά προσπαθεί για το rebound παρά το γεγονός ότι η μετοχή της Amazon υποχωρεί 8,3%, αφού ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου μεν τα οικονομικά στοιχεία του για το τέταρτο τρίμηνο μετά το «καμπανάκι» της Wall Street, όπου τα έσοδα ήταν υψηλότερα των εκτιμήσεων, αλλά οι προβλέψεις που εξέδωσε για δαπάνες που θα αγγίξουν τα 200 δισ. δολάρια το τρέχον οικονομικό έτος φαίνεται να απογοήτευσαν τους επενδυτές. Η εταιρεία πέτυχε κέρδη 1,95 δολαρίων ανά μετοχή, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 1,97 δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές. Τα έσοδα ανήλθαν στα 213,39 δισ. δολάρια, σημαντικά υψηλότερα από τις προβλέψεις για 211,33 δισ. δολάρια.

Παρά το αρνητικό κλίμα που κουβαλάει στο ταμπλό η Amazon, οι άλλες μετοχές τεχνολογίας σημειώνουν άνοδο. Η Nvidia κερδίζει 4% και η Microsoft 1,5%, σε μία προσπάθεια να αντιστρέψουν τις σχεδόν διψήφιες ποσοστιαίες απώλειες που έχουν σημειώσει και οι δύο εταιρείες αυτή την εβδομάδα.

Το Bitcoin υποχώρησε κατά 16% κατά τη διάρκεια της νύχτας, χάνοντας για λίγο ακόμα και τα 61.000 δολάρια. Ωστόσο, ο ηγέτης των κρυπτονομισμάτων ανέκτησε κάποιες απώλειες την Παρασκευή, και πλέον ενισχύεται σχεδόν 7% για να κυνηγά πλέον το «μαξιλαράκι» των 68.000.

Ο S&P 500 και ο Nasdaq έχουν υποχωρήσει περίπου 2% και 4% αντίστοιχα σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ειδικότερα ο Nasdaq βρίσκεται καθ' οδόν για τη χειρότερη εβδομάδα του από την πτώση της αγοράς που προκλήθηκε από τους δασμούς στις αρχές Απριλίου. Ο Dow Jones παραμένει σχεδόν αμετάβλητος.

«Η επαναξιολόγηση του κλίματος για την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μεταβάλλει ουσιαστικά την θετική μας άποψη για τα θεμελιώδη μεγέθη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο του κύκλου κεφαλαιουχικών δαπανών της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Βένου Κρίσνα, στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Barclays.

Το sell-off στο ασήμι συνεχίστηκε την Πέμπτη, ενώ σήμερα η τιμή spot υποχωρεί περίπου 2% διευρύνοντας τις απώλειες με το πολύτιμο μέταλλο να διαπραγματεύεται στα 75,83 δολάρια.